薛承泰／好好面對高齡少子國安問題吧

台灣此刻正好進入超高齡社會，二三四○萬人口中，每五人就有一人是老人，而且「老老人」（八十歲以上）的占比也不斷上升，失能與失智主要發生在這群人身上，最需要被照顧。

日本進入超高齡社會十七年了，台灣似步其後塵。不同的是，日本高齡化主要是壽命延長所致（台灣較日本少了四歲多），台灣則是以生育率下降，推升老人占比的力道較強（日本婦女的生育率是台灣的一．五倍）。有了對比，就知道台灣人口危機要比日本險峻且棘手。

內政部甫公布四月份人口資料，生育數八六八四人創了歷史新低；結婚對數不僅大幅下滑，與離婚對數比為一．五比一也是新紀錄。去年是龍年，南韓生育回升，台灣卻繼續下降；人口危機不僅已反映在各級學校的招生，也開始波及產業。五二○到了，對此難以逆轉的國安議題，賴總統應會提出對策吧！

最近看到一則報導，述及日本一位七十五歲的男性老人，月領廿萬日元養老金且有三千萬日元存款，卻因都更被迫搬出租了卅餘年的房子，一時租不到房子（不少房東擔心老人在屋裡過世），只好流落到漫畫咖啡店。最後在老人支持團體協助下，終於租到了房子。

此例說明了因「年齡歧視」導致「老無所歸」，老人即使有錢也未必能租到房子，這種情形台灣也會發生。當然有人會問，如果他有兒女，兒女難道不該盡點責任？身上有錢，養老院或長照機構也可以考慮呀！

居住問題對一般老人來說，其實就是在決定終老之所；這不僅是經濟考量，也和生活品質息息相關。以當前趨勢觀之，和成年子女居住比例下降，獨居或老夫婦自己住的情況節節攀升，進入機構養老，對多數老人來說仍是不得已的選擇，關鍵考量在於老人自己是否擁有房子。

台灣約有半數老人住在沒有電梯的老舊社區中，即便他們擁有房子，且有穩定退休金與一些儲蓄，但在花不起大錢換住電梯大樓的情形下，仍擔心有一天會困在樓上，遑論意外與明天不知誰先到；這也是政府進行都更的挑戰，包括居民達成共識、搬遷、安置及最後的施工，都是曠日廢時。

至於還需扛起家庭經濟的老人，不知什麼是生活品質，只有求生存拚命工作。君不見，傳統市場中有不少是老人在擺攤，叫賣著自家種的蔬菜或自製的小點，大清早即開始忙碌、把貨品整理好，來到市場搶占巷口或任何轉角位置。一個早上不停吆喝，賣不到幾百塊錢，若賣不掉只好賤價出清，否則又要把東西扛回家！日復一日，直到有一天，熟悉的攤位出現了生面孔。

還有推著小拖車撿拾廢棄紙箱者，幾乎都是七十歲以上的老人，在烈日下穿梭在巷道中，一車廢紙卻只能換到一個便當。有一天我看見一老嫗瘸著腳、推著一車紙箱過馬路，問她需要幫忙嗎？她回答，腳不行就要用推車，可以幫助平衡還可以外出走動，才不會困死在家中！這時我腦中突然浮現蘇軾的詞：「試問嶺南應不好？卻道，此心安處是吾鄉」。

回過頭，看見醫院裡滿是老人等著看診拿藥，寵物醫院則是年輕人扛著籠子排隊。賴總統有空請到公園裡走一走，觀察老人、小孩、外傭、寵物、輪椅、娃娃車，或許您會看到台灣的未來。