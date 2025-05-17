張延廷／系統化戰爭關鍵在衛星航太科技

印巴空戰巴國宣稱六比○懸殊戰果，尤其印度法製王牌飆風戰機遭擊落讓世人驚訝。就事實觀察，中共將網狀化作戰型態移地到印巴空戰做實戰驗證。結合對空搜索雷達、殲十戰機、ＰＬ－１５長程空對空飛彈、空中預警機、低軌人造衛星，經過資料鏈路同步傳送由空中預警機接收、整合、快速運算、精確掌握、確定攻擊順序，再指揮導引殲十戰機發射ＰＬ－１５空對空飛彈，攻擊及摧毀空中目標。此種模式之系統化作戰已成為現代空戰成敗的重要因素，關鍵則在中共整體航空和太空技術發展，以及對戰區電磁頻譜掌握，不可小覷。

現代空戰已不是以往單打獨鬥作戰型態，而是系統和系統的對抗，無論是預警機、視距外飛彈、還是高性能戰機，都只是戰區系統化的各個單元，主導系統則是電磁頻譜，要同步有效傳遞頻譜情資要須靠「低地軌道衛星」。試想如果沒有二代北斗建置，巴基斯坦這場空戰怎麼可能打得贏？衛星鏈路不是只有軍事功能，還包括許多外溢功能如「電子對時」等支援，舉凡金融、導航、電力、水力調節供應都和衛星鏈路服務相關連。中共此時已有北斗系統運行，美國ＧＰＳ就有軍事和商業雙重競爭對手，況且日後亞太和拉美、非洲各國都可能選用更廉價北斗衛星系統，影響層面之大可以想像。

目前中共神舟二十號已在天宮太空站接軌，任務持續約六個月，不難看出中共持續挹注巨資於太空事業發展，甚至積極拓展天宮太空站模組，其戰略目標顯然在軍事用途之餘，也著眼於支援部署在近地軌道其他各國衛星單元開發商業潛力。

航太技術日新月異，飛機和衛星等各式航空器大量利用所運載儀器，聯結對地表觀測與通信。無線通信技術也順理成章進入太空時代，雷達偵測工具能全天候施測，雷達波掃描能迅速提供整個面地表資訊，衛星運行則持續不斷提供地表雷達影像，因此可同步比對不同時間所擷取之影像。美國目前正積極透過軍民通用之通信頻段，擴大潛在商業市場。合成孔徑雷達（ＳＡＲ）市場上主要業者正在開展合作及合資企業，擴大其市場覆蓋範圍，創造新利潤。

ＳＡＲ技術在商用和軍用飛機中已廣泛應用於各種領域，例如可藉由增加「微型合成孔徑雷達」增程版加強其軍事作戰功能。美方估計，ＳＡＲ市場規模已超過四十億美元，其複合年增長率將超過十％。ＳＡＲ與飛機、無人機、衛星等經過有效整合，可使各式武器裝備系統獲得解析度小於五公尺誤差內之數據，可以為各種作戰提供精確情報資訊。

由此次印巴空戰結果看未來台海空權爭奪，先進預警機已為國軍目前真正迫切需要裝備之一，但如果只有Ｅ－２Ｄ卻沒有新版Link－２２資料鏈路，沒有美國印太總部戰區共同即時圖像，亦形同枉然。中共不僅已有長程相位雷達技術，目前也正積極研發、改良量子雷達等新偵測技術，待共軍完成部署，則對手第五代戰鬥機將不再具備「匿蹤」優勢，這種場景很可能會在未來西太平洋戰區中上演，我方不可不積極慎重考量國防建設新面向。（作者為清大教授、空軍前中將副司令）