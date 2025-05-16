陳力俊／川普對大學發動的百日戰爭

美國的高等教育體系，以規模宏大、多元且具全球影響力著稱，擁有哈佛、麻省理工、史丹佛、加州大學柏克萊分校等享譽世界的公私立學府，長年在各大國際大學排名中表現卓越。然而，川普總統在最新一任期上任僅百日內，便對這一體系展開了前所未見的「百日戰爭」，以政治、財務、監管等手段施壓，引發各界關注與爭議。

據美國《高等教育內情》分析報導，川普政府主要採取了十種行動，全面衝擊高等教育：

第一，與大學領導團隊正面對峙。針對哈佛、哥倫比亞等名校，川普指控其在親巴勒斯坦抗議中未能保護猶太學生，並威脅切斷資金。哥倫比亞大學選擇讓步，但哈佛則提起訴訟，挑戰政府資金凍結。

第二，瓦解多元、公平、包容（ＤＥＩ）政策。教育部宣布ＤＥＩ倡議違憲，限期各大學於十四天取消，否則撤資。部分大學因此裁撤ＤＥＩ辦公室，影響原本弱勢學生的資源與獎學金。

第三，削弱聯邦監管。川普簽署行政命令解散教育部，裁撤監督民權與學生成績的部門，削弱對大學遵守聯邦法規的監督能力。

第四，以懲罰為政策。對不配合的大學加強法律與財務壓力，迫使其改變現行政策，如取消ＤＥＩ或限制跨性別學生參與運動等。

第五，引致財務不確定性。削減聯邦補助與研究資金，迫使部分大學削減招生名額、提高學費，甚至可能導致財務脆弱的學院關閉。

第六，打擊全球地位。對國際學生實施嚴苛簽證政策，大幅減少研究撥款，限制與中國及穆斯林多數國家學術合作，削弱美國學術吸引力。

第七，壓制言論自由。針對親巴勒斯坦抗議者採取拘留或驅逐措施，使部分大學不敢保障教職員工的言論自由。

第八，攻擊學術研究。大幅凍結或削減國家衛生研究院、國家科學基金會等研究機構資金，削減對少數群體與特定領域的研究支持，影響全國大學的研究能力。

第九，取消學生貸款債務減免。恢復對違約貸款的催收，取消收入驅動還款計畫，並削減對學生貸款的資助。

第十，加速高教衰退。對本已面臨招生困難、財務壓力與保守政治攻擊挑戰的大學，是雪上加霜，使整個體系面臨結構性衰退風險。

川普的行動，反映出三層深層挑戰。

首先，高教政治化趨勢加劇。過去，美國高教雖依賴政府資金，但享有高度自治。川普打破這一傳統，將政策作為文化戰爭工具，迫使大學在價值觀上表態，挑戰自由派主導的校園文化。

其次，暴露依賴聯邦資金的制度性脆弱。面對聯邦財政與監管壓力，多數大學缺乏足夠的財務與政策獨立性，被迫妥協或進入消耗性法律爭訟。

最後，國際競爭力受創。以往，美國學術自由、多元文化與開放的國際學生政策，使其成為全球首選的學術中心。但新的限制政策與削減經費，正在動搖這一地位。

當前，美國高等教育正處於轉型關鍵點。川普的百日行動雖激烈，但也暴露出系統性問題：學術自由如何在政治壓力下維持？財務與政策自主如何加強？美國是否能在全球教育市場中保持吸引力？

接下來的時間，將決定美國高教能否在這場政治與文化風暴中生存，甚至重新定義其價值與角色。未來的挑戰，不僅是政策層面的對抗，更是理念與制度的深度重塑。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）