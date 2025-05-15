魏國彥／台灣核能 中場休息

ＡＩ時代來臨，電力即算力，算力即國力。國際能源總署預測，二○三○年全球ＡＩ資料中心的用電需求將增加三至四倍，加上電動車、五Ｇ與智慧城市等技術快速發展，全球正進入能源需求的指數型增長階段。誰能提供穩定、低碳且可預期、可依賴的長期穩定電力，誰就能主導下一代ＡＩ、半導體與製造業的核心競爭力。

在全球電力需求高漲聲中，立法院五月十三日三讀通過「核子反應器設施管制法」第六條修正草案，給予核電廠延役立下法令基礎，不過民進黨執政先是罔顧二○一八年「以核養綠」公投過關之民意，堅持續推非核家園，如今新修法條本無強制力，政院也表明不申請延役，核三廠二號機將在周六（十七日）停機除役，台灣正式成為「非核家園」。

總統賴清德近日在《財訊》專訪中提到，政府並不排除接受「先進新式核能發電」，強調若先進的新式核能「在核安、核廢料與社會對話三方面都能獲得解決，政府也不會排除接受」，坊間認為，所謂「非核家園」也只是曇花一現！

核二、核三廠滿載一年約發電三百億度，如今全數歸零，有何取代？蔡政府原訂二○二五年再生能源占比百分之廿，預期可補足核能停工的發電缺口，如今跳票了！依經濟部檢討，預計於明年十一月再生能源發電占比可達百分之廿。吹牛再次打草稿，反正說話不算話，已經好幾次了，說大話的部長、政次出路都很好，不是升官就是轉職做國營企業董事長。當前核能停止，再生能源上不來，只好把煤與天然氣燒好燒滿，「以肺清汙、以肺發電」，繼續「用愛發電，用心詐騙」了！

其實，我們應該回到基本的物理學與化學，評估各式發電方式，看清各種物質的「能量密度」。「維基百科」定義「能量密度」是指在一定的空間或物質質量中儲存能量的大小，天然氣與氧燃燒的能量密度為五十四ＭＪ／Kg，濃縮鈾用於輕水反應爐為三百四十五萬六千ＭＪ／Kg；也就是說，核能發電的能量密度是天氣發電的六萬四千倍。換一個更生動的比喻：一輛校車燒木頭可以走七公尺，但是同樣的重量的鈾二三五可以行駛一六二五公里，是再生能源木頭的二十三萬倍。

核能發電不排放溫室氣體，可全天候發電，可成為產業最穩定的電力來源。當全世界，尤其是我們的外貿主要競爭國如南韓、日本都在使用核能發電，而且計畫不斷提高其占比時，我們台灣輕言放棄核能，沾沾自喜，只能說頭殼壞去！

如同一場精彩的音樂會，核能曲未終，人未散，朝野應把目前的核能空窗當作一個「中場休息」，儘快華麗轉身，再續前絃！在法令上，立法院應進一步修正「環境基本法」，刪除「非核家園」條款；行政院在科技上要求國發會、經濟部、環境部、科技部等投入研究「先進新式核能發電」，也鼓勵民間投資研發，明令「國家原子能科技研究院」定期發表國家核能技術可行性相關分析報告。（作者為前行政院環保署署長）