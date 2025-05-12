廖元豪／政府需對「台籍」這麼焦慮錯亂？

天主教新任教宗良十四世，出生於美國芝加哥。世界各地都很注意，這是第一位「美國籍」的教宗。曾經貼出ＡＩ「教宗照」的美國總統川普，也表示「很榮幸得知他是第一位美國籍教宗」，跟台灣人動輒高捧「台灣之光」很像。

是的，他出生在美國，有美國國籍。但良十四世不只是美國人，他也入籍秘魯、同屬秘魯公民。當然，他能當上教宗，自然也有梵蒂岡籍，是三重國籍的教宗！

教宗是梵蒂岡的「國家元首」，居然有「三重國籍」！然而，他接任教宗，美國與秘魯都搶著要沾光，梵蒂岡也視為平常，好像沒聽說誰質疑這是「雙重忠誠」、「三姓家奴」。

沒錯，世間的國籍、公民身分，在神國來看都是寄居地而已。教廷雖然是「世間」的國，想來應該也有那種氣度，不用斤斤計較教宗或梵蒂岡公民是否有多重國籍。

相比之下，台灣的政治氣氛，近年來卻在計較小老百姓的國籍、戶籍，針對的還不只是正要申請歸化、設籍的新移民，而是早已拿了身分證多年的正港公民！為什麼如此器小哉？

前陣子，一萬多名中華民國國民突然收到移民署發函，要求繳交「大陸除籍證明」，否則就要註銷在台戶籍。陸委會說是「依法」辦理。然而，兩岸人民關係條例雖確有「設籍台灣應先繳交除籍證明」規定，可是政府哪能事隔十年、廿年，才突然（又）要求人民繳交「當初應繳交過的文件」？兩岸條例的確禁止雙重設籍，所以當年要在台灣設籍須繳交「除籍證明」，經主管機關許可，才能設戶籍。所以，「除籍證明」本來就是「暫時文件」，它的功能只是用來申請在台設籍、拿到中華民國身分證而已。誰會留著這種「暫時文件」？當你已在戶政事務所完成登記結婚，當初申請用的「含有二位證人簽名的結婚書約」還需留存嗎？

一旦這些「前陸配」（或青少年）經許可在台設籍，領取身分證，照理說除籍證明就無須留存，也沒有終身保存義務。因為他們的身分證，還有戶政機關登記的戶籍，就是他們已放棄大陸戶籍的最好證明！可是現在事隔廿年，這些人可能都投票多次，政府突然想起自己當年怠忽職守，沒有盡責審查，卻要求人民「自證無罪」，是什麼樣的焦慮、情結，導致政府想要用此種懶惰法清查戶籍？

又如，內政部突然質疑前議員史雪燕在就任議員前，未依國籍法規定「放棄原國籍」，因此撤銷其議員資格。這是對國籍、戶籍認識的錯亂。我相信多年承辦國籍法、公務人員任用法，以及兩岸條例的公務員都非常清楚，大陸地區人民不是外國人，根本不適用國籍法而是適用兩岸條例。這兩套平行法制，涇渭分明互不隸屬。賴政府這樣扭曲法律，除了整人並偷渡兩國論以外，幾無正當理由可言。

偏偏對於近日被拿出來當反共典範的孫立方將軍，有無「放棄中華人民共和國國籍」，政府卻顧左右而言他。這種赤裸裸的雙標，連「小氣」都說不上，根本是拿「戶籍／國籍」制度玩弄認同政治，明顯是政治操作。

政府斤斤計較「國籍」、「戶籍」，擔心所謂「忠誠義務衝突」。其實，從他們的雙標、扭曲、柿子挑軟的吃，就看得出那只是借題發揮，拿個「籍」的問題來搞政治。不敢修法，無能修憲，也不敢宣告台獨，就拿個「籍」的問題欺負小老百姓而已。與我們歐洲唯一邦交國的梵蒂岡相比之下，真是不可以道里計。

（作者為政治大學法律學系副教授）