楊志良／自以為是皇帝的兩位總統的下場

本人曾公開說，自以為是皇帝的兩位民選總統：西方的美國總統川普、東方的台灣總統賴清德，下場恐都將自食苦果。正如韓國被罷免的前總統尹錫悅，不顧朝小野大，自以為是皇帝，掌握大權，不把在野黨看在眼裡，不知妥協、分享權力；更重要的是施政沒以人民需要為依歸，最終只能被推翻下台，已先替川普和賴清德做了示範。

川普的惡行惡狀，他的ＭＡＧＡ說以及關稅政策，造成全球經濟大亂，讓美國人民生活陷入困境，讓習近平得以脫離外交困境，與世界不少國家建立更好的關係，在外交上反而包圍美國，特別是在聯合國及其他相關國際組織。現在不但民主黨人反對川普，就是共和黨也起了內鬨，嫌棄他的聲浪逐漸浮現，民調直直落，打破七十多年以來，新任美國總統百日民調中的最低紀錄。

他的身體沒有問題，健康檢查各項都正常，但行事卻過於荒誕。他要跟哈佛大學等多所大學對幹，取消教育部；至於裁減美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）等單位，根本小菜一碟，反對聲浪有限。不過萬箭射鳥，總有一隻落地，川皇要廢止，至少要弱化且大量裁員ＣＩＡ─這個讓世界上不少國家人民求生不能、求死不得的邪惡機構，算是功德一件。川普不會自我了斷，只會成為毀滅美國的總統，歷史將會記他一筆。

再來就是賴清德。他是雙少數總統，不論是選票，還是在立法院，將行政、立法、司法、考試、監察，包括大法官玩弄在手裡。最可怕的是，民進黨動用國人納稅錢，購買媒體、名嘴、網紅及網軍。

近日媒體報導，有二十餘萬人上凱道，痛罵司法雙標，辦藍不辦綠，司法已死，是中華民國最大的悲哀。賴清德任用的官員蛇鼠一窩，但賴也是絕不會自省，更不會妥協的人。他要嗆他的人去北京天安門示威，這有什麼困難，本人曾在北京當著自以為是國師的北京武統派人士，拍桌大罵他「混蛋」，還不是毫髮無傷的回來。陸委會主委邱垂正敢赴北京罵習大大嗎？

每次共機共艦繞台，賴清德有膽子下令開它一槍，轟它一砲嗎？當然把它們驅離了，因為繞台太久了，不是油料用完了，就是下班時間到了，也就是賴政府自嗨的時間到了！

蔣介石領導北伐，統一全國，又領導八年抗戰勝利，何等豐功偉業。但國共戰爭期間，領導的政府貪汙腐化，導致戰事不利，只得退位，逃至台灣，反攻無望，飲恨而死。賴清德呢？敢言今日政府沒有嚴重貪汙腐化、司法敗壞嗎？他早該自我下台。

總統任期到了就會下台，賴清德總統，歷史上會載明你是意圖消滅中華民國、也是讓台灣兩千三百萬人痛苦多年之人。（作者為前衛生署長）