李清志／世博會及其怪物建築們

大阪世界博覽會正如火如荼地進行中，許多人也想抓住這次機會，去好好看看世博會，畢竟上次的大阪萬博是一九七○年，很多人還未出生，且當年台灣還未開放觀光，只有少數經商者可去一窺究竟。

這次大阪世博之所以受人矚目，最大的原因是一九七○年的大阪萬博實在是太成功了！由建築師丹下健三帶領他兩個學生磯崎新、黑川紀章，所規畫設計的大阪萬博場地及建築，充滿前衛科技思維，將人們帶向未來世界的美好想像，加上藝術家岡本太郎所設計的怪異太陽塔，讓大阪萬博成為世界的焦點。

為了重現一九七○大阪萬博的榮耀，這次大阪世博努力去延續上次博覽會的精神。

很多人覺得這次大阪世博的吉祥物「脈脈」很奇怪！根本就是怪物或病毒？事實上，一九七○年大阪萬博的地標物「太陽塔」也很奇怪！由藝術家岡本太郎設計，被人稱作是「太陽怪物」，甚至有人說，這怪物根本不屬於地球，是外太空掉下來的東西。「脈脈」可說延續了大阪世博過去的怪物傳統，「怪物」之所以奇怪，是因為它不尋常、與現實生活違和，但從另一個角度來思考，「怪物」其實就是「創新」與「前衛」的代表。

事實上，大阪本身就具有一種「怪物」精神。

歷史上重要的世界博覽會，都會有地標性的怪物建築，一八五一年的倫敦萬國博覽會展現工業革命的成果，地標建築水晶宮以前所未見的鋼鐵與玻璃結合方式，影響現代建築的發展。一八八九年的巴黎萬國博覽會地標建築則是艾菲爾鐵塔，鐵塔建築並非由建築師所設計，而是由工程師設計建造，代表人類文明逐漸進入機械文明的時代。

一八九三年芝加哥世界哥倫布紀念博覽會，主要是紀念哥倫布發現新大陸四百年，大量使用新古典主義建築，並將它們全部漆成白色，創造出一種理想城市的景象，被稱作「白城」。這次博覽會帶來極大的影響，讓全美的官方建築都變成白色的新古典主義建築，同時也帶動了美國的「城市美化運動」。

一九二九年的巴塞隆納國際博覽會，最有名的建築是極簡主義建築師密斯所設計的德國館，成為現代建築設計的里程碑，這座建築至今仍然留存。一九六七年的蒙特婁世博會在加拿大，地標建築則是Moshe Safdie所設計的哈比塔。

一九七○年大阪萬博會的地標建築，毫無疑問地是岡本太郎設計的太陽塔，這座巨大怪物般的建築至今仍屹立在原地，也成為大阪重要地標。今年大阪世博則塑造出「大屋根」，由建築師藤本壯介設計，號稱是全世界最大的木造建築，那是座巨大的圓環迴廊建築，有如一座粒子加速器，這樣的木造建築，呈現出日本傳統建築的梁柱構造，令人聯想到京都清水寺的木造大舞台，「大屋根」環繞整個展場，下方可遮風避雨，上方則提供參觀者登高望遠之地，讓人們可從高處俯瞰整個會場。二○二五大阪世博結束後，「大屋根」將會部分保留，成為觀光客前來參觀的焦點建築。

我即將前往參觀大阪世博會，老實說，並不是為了排隊去看裡面的聲光表演，那些表演在迪士尼或其他樂園都可見到；此行的最大目的是為了世博會的建築。雖然很多人說，在網路資訊發達的今天，世博會已是落伍的事了，但許多人依然想親自去看，因為那些前衛炫目的建築，還是會讓人感到十分驚奇！

（作者為都市偵探、建築學者）