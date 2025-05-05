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陳力俊／2025年奇妙巧合與中美藍圖

聯合報／ 陳力俊
陳力俊
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二○二五年，乍看是尋常年份，實則蘊藏數學巧合、大國政策與國際對抗三重意義。

首先，從數字觀點來看，二○二五是一個奇妙的整數。例如它等於二十加二五之和的平方，也等於一加到九的平方，更等於一到九各三方的和，同時是一到八十九奇數的和等。如此罕見的數字巧合，讓人戲稱今年為「數字年」。

但更具歷史與現實意義的，是美中兩國皆以二○二五為節點，分別有各自的國家藍圖─美國的「二○二五計畫」（Project 2025）、中國的「中國製造二○二五」。

「二○二五計畫」是由美國保守派智庫「傳統基金會」主導的總統過渡計畫，成書《領導授權》，厚達九百頁，涵蓋幾乎所有領域政策，目標是加強總統對聯邦行政機構的控制，削弱傳統文官體制，清除所謂「深層政府」。

該計畫強調政治任命與價值重建，特別在教育與文化政策方面，主張摧毀「覺醒文化」，反對多元、平等與包容（DEI）政策，對高等教育機構施加壓力。

儘管川普在二○二四年競選期間對該計畫保持距離，聲稱「不熟悉內容」，但其核心內容與川普過往施政主張高度一致，執筆者多為其前幕僚。根據《時代》雜誌統計，川普第二任期初期近三分之二的行政命令，與「二○二五計畫」內容至少部分相符。

川普復任以來，該藍圖已部分實現─緊縮移民政策、打擊異議官員、大幅度裁員、重整教育部、削減科研預算、開打美中貿易戰、退出多個國際組織等，皆展現出重構政府的決心。保守派稱之為「和平的第二次美國革命」，認為有助於糾正左傾偏差；但也遭強烈批評，被視為威脅美國憲政與民主制度的極端計畫。

與之相對，中國大陸自二○一五年起推動「中國製造二○二五」，旨在擺脫「世界工廠」的低端角色，轉向以科技創新為核心的製造強國。該政策聚焦十大領域，包括數控機械、半導體、新能源車、生技醫藥等。

十年來，大陸在電動車、鋰電池與太陽能產品等「新三樣」的出口規模已居全球首位；高鐵、核電與大型裝備製造亦邁向世界領先地位；智慧製造、工業自動化進展快速，產業結構持續升級。

然而，該政策也引發國際反彈。美國視之為挑戰科技霸權的戰略計畫，並於川普首任內的二○一八年對中國啟動貿易戰，針對相關產業課徵關稅與技術限制。歐盟、日本則對中國補貼與市場封閉提出質疑，並加強本土產業保護。

「二○二五計畫」與「中國製造二○二五」可謂分別代表「拚政治」與「拚經濟」的治國方案。前者強調行政重塑與價值重整，政治色彩濃厚；後者則聚焦經濟與科技實力，展現長線戰略眼光。美國試圖重建「偉大美國」，中國則力爭製造業「升級換代」。

美國雖仍為世界第一強權，若改革過度激進，恐自損體制穩定；中國雖崛起迅速，卻始終面對技術封鎖與信任赤字。在缺乏互信的前提下，中美長期對峙勢所難免。

台灣地處兩強之間，政策走向與安全環境皆受牽動。當前正值全球秩序重整關鍵期，唯有審慎因應、靈活應對，方能確保自主與安全，並轉危為機。

回到巧合，下一個「數字年」要等一千年，因為只有三○二五才同樣神奇，等於三十加二五之和的平方，可謂千載難逢。「人生不滿百，而有千歲憂」，讓人不禁思索中美大碰撞持續惡化的嚴重後果。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

川普 美中關係 美國

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