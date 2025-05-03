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施振榮／以科技創新面對高齡社會新挑戰

聯合報／ 施振榮

高齡化與少子化的社會現象已成為已開發國家的常態，在這個大趨勢下，人類也是第一次面臨長壽社會帶來的種種挑戰。

英國國家長壽創新研究中心（ＮＩＣＡ）是由英國政府投資成立，作為英國領先的長壽研究與創新機構，一直以來致力於探索人口老齡化帶來的機遇，並透過跨學科的研究與合作，開發創新的產品、服務和商業模式，以應對高齡化社會的需求。

我與中研院院士楊泮池在二○二四年發起成立國際創新長壽社企（ＴＩＣＡ），並邀請台灣的科技企業與壽險公司等共襄盛舉參與投資，從華人世界出發，扮演亞洲與ＮＩＣＡ鏈結的角色，並致力於運用創新的商業模式和科技應用，推動高齡經濟的發展。

為此，ＮＩＣＡ也邀請我擔任「全球智壽大使」，希望未來能在高齡化社會的議題方面，利用科技以及ＡＩ平台超前部署，提出創新的解決方案，以打造長壽又健康的社會。

為推動台灣在健康長壽研究與產業創新領域，與國際領先力量緊密結合，共同應對全球高齡化帶來的挑戰與機遇，ＴＩＣＡ將與台灣十所大學進一步攜手合作，藉由學術界的教授與碩、博士生共同參與，台灣在此議題也將扮演亞洲中心的地位，先由解決台灣的高齡社會問題開始，待找到對的模式後，再進一步國際化，服務全球。

舉例來說，ＴＩＣＡ透過舉辦「智聲工作坊」，十多個人一起討論社會長壽的問題，從食、衣、住、行及育樂等議題切入，以深入了解高齡化社會的面貌與需求，進而透過科技來尋找創新的解決方案。

此外，高齡化社會是全球的議題，為此英國ＮＩＣＡ也推動全球長壽城市計畫，雙北市也率先響應，希望透過ＡＩ科技，針對當地的需求，進一步用科技來解決不同地區與不同文化下的問題。

台灣已是世界的「創新矽島」，未來在打造台灣成為「東方矽文明」的發祥地這個目標下，台灣的ＩＣＴ產業基礎與創新能量可以為全人類做出更多的貢獻。

舉例來說，跌倒對高齡者來說，是普遍會遇到的問題，過去科技提供的解決方案，多聚焦在事後的方案，但我認為如何在事前預防跌倒，才是要積極來解決的問題，也是未來可以創造價值的地方。

面對高齡化社會的需求，很重要的是「要以用戶為中心」，針對使用者的需求來提出解決方案。由我創立的智榮基金會在二○一二年發起成立「龍吟華人市場研發論壇中心」（ＣＣＣ），就是以研究華人核心消費價值為基礎，致力發掘兩岸華人市場的未來幸福生活與前瞻需求趨勢。

台灣不能只掌握科技技術，未來發展應該要針對市場多元化的需求，找到創新應用的解決方案，這與過去台灣較熟悉標準化大量生產的模式有所不同，少量而多元化的不同應用方案，這是台灣可以進一步發揮的地方。

尤其，台灣下一波要掌握的機會是科技服務平台─「SO-Tech」（Service Oriented Technology），以「服務」為導向的科技創新應用，台灣有實驗場域，在台灣發展成熟的技術與創新應用可進一步國際化創造更高的價值。尤其服務業比製造業的ＧＤＰ更大，如果台灣可以將服務業國際化，未來也可對台灣的ＧＤＰ做出貢獻。

此外，外交部正積極推動榮邦計畫，透過「SO-Tech」的科技平台，也可落實與友好國家在地夥伴的合作。目前榮邦計畫以製造導向為主，未來可以擴張到以服務為導向的榮邦計畫，並滿足在地巿場的需求。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

英國 高齡化

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