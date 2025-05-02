陳冲／從格陵蘭 談國安經貿戰略

三年前，願景工程基金會組團造訪格陵蘭，為的是氣候變遷議題，沒想到近半年來，格陵蘭變成國際媒體焦點，卻是肇因地緣政治，境界截然不同。

戰國時代後期，張儀鼓吹連橫，每有小國事秦以求自保，其中常採割地獻城的方式，以趙燕兩國為例，依史記張儀列傳所載：趙王「割地謝前過以事秦」，燕王也「西面事秦，獻恆山之尾五城」，均得一時偏安。

最近全球一片關稅熱，冰天雪地的格陵蘭，傳來一則冷消息。美國副總統范斯到訪後兩周，美軍Pitufik基地指揮官Meyers上校因「破壞指揮系統」被解職，輿論譁然。綜合媒體報導，范斯在對美軍演講時，批評丹麥政府，並質疑基地內並列懸掛丹麥國旗，事後指揮官在內部文件表示，范斯所言不代表基地立場。其實美國副總統在格陵蘭大放厥詞，或是指揮官發言是否適當，都與我們無啥關係，從中可以學習的，是國安戰略思維。

格陵蘭戰略位置，其實相當重要，早在一八六七年，美國國務卿Seward就曾提議向丹麥購買格陵蘭，川普第一任時也曾做此想，但言行不甚一致。近十年來，美國在格陵蘭駐軍由一萬五千人降為一五○人，基地數更由十減為一，去年選後在任命駐丹麥大使Ken Howery時，川普就在任命狀後「順便」加了一句極不合國際禮儀的話：The ownership and control of Greenland is an absolute necessity，擺明拿下斯土方不辱君命，這也算是外交史上奇聞，真不知丹麥要如何接旨。有趣的是，范斯不檢討美方減少駐軍，反而多次責怪丹麥只派雪撬巡邏、每年僅補貼六億美元云云。如果由戰國策連橫觀點看，丹麥應該「獻格陵蘭以事美」，也配合巴拿馬索回運河經營並容許美軍進駐，南北輝映一番。

二○一三年四月廿九日，我在經濟日報專欄中提到，冰島女總理訪問北京，簽署歐洲與中國第一紙自貿協定，當時我就預言，「項莊舞劍，志在沛公」，目的應在於次月Arctic Council開會審查永久觀察員時，冰島發言支持非北極圈的中國入會，果不其然，該年五月北京順利擠入極地委員會，此後十餘年，美國一減再減駐軍，中俄積極開發格陵蘭兩側航線迄今，范斯副總統責怪丹麥輕忽，卻忘了美國自己也是極地委員會的當然會員。

川普應該是很有幽默感的人，在前述任命丹麥大使時，川老還加了頂你我想不到的大帽子：For the purposes of National Security and Freedom through the world，請不要以為是口誤，而在范斯三月底造訪格陵蘭時，川普遠在白宮還呼應了一句：the United States needs to take over Greenland for World Peace，在道德層次上馬上升格到國家安全與世界和平，丹麥恐怕只有嘆為觀止。

前面談到國安戰略，中美各出奇招，北京是鴨子划水，川普是大言不慚，至於台北恐需務實以對。尤其關稅戰開打，供應鏈重組，反而時機大好。誠如我日前在國際兵推擔任Scenario review時的標題：The war game needs more chips（籌碼），在當前地緣經濟環境下，台灣唯一可用而爭議較少的籌碼，應是洽簽雙邊／多邊的ＦＴＡ（自由貿易協議）。十餘年來，我多次主張推動ＦＴＡ，每被質疑對象有限，沒錯！從二○一二至一三年台星、台紐協定後，因兩岸氣氛，台灣自貿協定可說一事無成。目前因川普之亂，各國重新尋覓經貿對手，又思重組價值鏈，反倒是洗牌時候，可再發揮創意。

例如我先前建議自ＥＦＴＡ（歐洲自由貿易協會）著手，一則練兵（談判人才），二則阻力較小，至於過去曾做過可行性分析的經貿夥伴，或Global north／south適當成員，都可重新拿出盤點審視。地緣政治，列強角力，經貿之路，愈走愈窄，如不趁亂出擊，良機稍縱即逝，加油！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）