廖元豪／大法官不是上帝

前總統陳水扁日前對司法權近來被濫用的情況，有這樣一段話：

「大法官不是萬能的上帝，不要每件事都要請大法官出來做公親，很多政治攻防、朝野攻防，大法官最好不要再捲入，不然連大法官的威信都蕩然無存，也不要利用大法官，陷其於不義。」

吾人若不以人廢言，這段話真是空谷足音，是當前政治人物、大法官，甚至所有法官都該警醒的。台灣人本來就不像西方社會那樣高度景仰、敬畏司法，相反地，前現代的「有錢判生無錢判死」，以及後現代的「法律規則只是文字遊戲」，在台灣成為許多民眾的司法觀感。再加上有權者拿司法當工具，法官不查而輕易被捲入政治鬥爭，只會讓司法愈來愈被藐視。一個鄙視司法的社會，法治必難堅立。

阿扁要提醒的，是政治人物不要動輒把政治爭端都丟給大法官，陷大法官於不義。須知，憲法法庭與其他法院一樣，都是不告不理，所以只要沒人聲請、爭訟，大法官就沒有「捲入政治攻防」的危機。但自賴總統上台，面對立院多數，堅決採取對抗而非對話後，憲法法庭儼然變成賴政府的「公親」。除了「國會改革」、「憲法訴訟法」外，包括原住民禁伐補償、警消人員加薪、財政收支劃分，以及總預算案等，民進黨不是逕行聲請憲法法庭裁判，就是放話要聲請釋憲救濟。基本上，只要立院通過任何一個「民進黨不喜」的案子，他們就可說成「違憲」然後呼喚大法官來助拳。

「政策意見不合」、「政治立場不同」與「違憲」是兩碼子事。但柯建銘、卓院長、賴總統總是拿憲法來包裝政治見解，讓人覺得「大法官是我的人」。在這種情況下，大法官無論做出什麼裁判，都會被懷疑有政治考量。在許多人看來，憲法法庭已淪為民進黨用來「噁心」或「恐嚇」立院的武器，而不是中立公正的裁決者。民進黨的操作，的確是「利用大法官，陷其於不義」！

雖說司法乃是「依法」審判，不過從以前的大法官到今日的憲法法庭，無論是「受理與否」或「是否違憲」，都有很大的浮動空間。尤其近十年來，大法官們特別喜歡推翻、改變，或是暗地裡挖空先例。當然可以說大法官勇於任事，今日之我不惜與昨日之我戰；但從法治國家的角度來看，這種浮動、彈性，大幅增加憲法解釋的不確定性，使得司法愈發主觀恣意。尤其憲法裁判可推翻國會立法，也可撤廢總統以降的所有政策決定，卻幾乎沒有外控的制衡力量，權力之大，無與倫比。如果大法官們不甘遵循先例，而要把憲法法庭變成實現個人學術觀點或意識形態的舞台，那就不再是司法權，而是不負政治責任的政治決定。

有鑑於此，在民眾不信任司法、政治人物利用司法的台灣，大法官們對於是否受理政治機關的聲請案，更要謹慎。如果是人民基本權利案件，積極一點無可厚非，然而，在總統、行政院、立法院的權力拉鋸方面，憲法本來就給各機關許多武器去鬥爭。無論是覆議、質詢、倒閣、解散國會，各方都足以抗衡，無須大法官操心。更何況，最終透過選舉與政黨政治，總會有贏家與輸家。政治上鬥輸了就拉大法官下水，大法官若還沒有警覺而輕易上當，那真是如阿扁所云「連大法官的威信都蕩然無存」。

大法官不是上帝，因為司法是「依法」而不是依自己意志審判。為了中華民國的法治與司法尊嚴，還望大法官深思陳前總統的語重心長。（作者為政治大學法律學系副教授）