薛琦／關稅不會讓美國再次偉大

川普一定認為自己是最懂得關稅，所以自稱關稅人。今年四月二日，在他所稱的解放日，他終於解放了自己，提出所謂的對等關稅，卻也為全世界打開了一扇災難之門。其實他是最不懂關稅的。

關稅是一種國境稅，所以關稅領域就等同國土，所課的稅最後由國內消費者負擔，而且只對商品課徵，不及於服務業貿易。但是關稅領域，真正要通關納稅的地方是可以退縮，像加工出口區，保稅倉庫，或自由貿易港區等。因為輸入這些地方的商品最後都會出口，何必先課再退，多此一舉。這裡所謂境內關外的情形，還算簡單。如果是一般境內廠商的出口，那就要涉及到出口中使用進口原材料零組件的沖退稅，問題就複雜多了。

關稅因會抬高國內進口品售價，說穿了，只有三個目的：增加政府稅收、減少進口，以及提升國內產業的競爭力，或可用來吸引外國人投資設廠。川普說，課關稅的收入可用來取代所得稅。先不問美國老百姓同不同意，他崇拜的雷根總統就提醒大家，不是稅率愈高，稅收就愈多。稅率超過一定程度後，稅收反而會減少。更何況如果美國消費者用在進口消費的預算就這麼多，關稅讓物價漲一％，消費者需求量就少一％，所以總支出不變。美國消費者不會對關稅無感。

關稅真能促進產業發展嗎？為什麼會有進口，就是因為國外的產品比自己生產的便宜。為什麼有出口，理由亦然。早在亞斯密出版國富論出版前約四十年，英國學者William Petty就說過：「一國的經濟發展會從農業到工業，最後到服務業」。最根本的原因是，農業、製造業、服務業的勞動生產力依序遞增。撇開國防工業，美國早已不是開發中經濟體，開發中國家要的是發展工業，尤其是新興工業。川普現在卻要把美國已沒有競爭力的工業重新拿回來。他沒告訴美國老百姓的是，這些重回美國的工廠能支付多少工資？去哪找人？要重新開放移民嗎？

對等關稅也是古今奇譚。一般所謂針對國別的關稅差別待遇，多是因有區域貿易協定，可享受最惠國待遇。川普提出的對等關稅率公式是，將貿易對手國的貿易順差除以美國向對方的進口。然後又煞有其事的假設，產品課關稅後國內物價會上漲廿五％，然後價格的需求彈性為四，兩個數字互乘，所以需求的減少剛好會等於關稅。

這裡的第一個假設已被打槍。如果真的國內價格只反映關稅的廿五％，那出口商與進口商要先吸收七十五％的關稅，可能嗎？第二個假設更離譜，消費者減少的是購買量，不是購買值。如果課關稅後進口值不變，如何消除貿易逆差？

公平貿易是對的，但先打出一個莫名的關稅戰，反而模糊了焦點。其實川普真正要的是雙邊貿易的平衡。問題又來了，許多西方國家的加權平均關稅率都比美國低。若雙邊完全去除關稅，就可解決問題了嗎？看看北美自由貿易區協定被搞成這樣，這是川普要的嗎？

關稅有一個目的是肯定的，就是減少進口，而且與擴大出口無關。美國是否能進口少一點，要看進口的需求彈性，以及國內是否有或能否發展出進口替代產業。情形並不樂觀。主動擴大對美採購，可解決一部分問題，但是要平衡貿易，最後只剩下調整匯率一途。如果美國真的平衡了貿易，還有一個大問題：美國老百姓勢必要減少消費，增加儲蓄，政府也要有財政盈餘，不能靠發債來揮霍了。

川普有一個優點，他敢打開潘朵拉的盒子。（作者為東吳大學講座教授）