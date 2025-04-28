魏國彥／「敵人就在本能寺」

日本戰國時代天正十年（公元一五八二年），著名武將織田信長，為了攻擊控制日本「中國地方」的毛利氏，命令的他的家臣明智光秀帶兵前來。五月底，織田只帶了兩百多名近衛來到京都本能寺暫住，準備與大部隊會合，未料明智光秀叛變，六月二日凌晨率領大軍趁夜銜枚疾走，往京都城襲來，他謊稱「吾敵已在本能寺」，率兵進攻。

織田且戰且走，孤身難敵，在大火焚燒中切腹而亡，馳騁戰國的軍事天才遽然殞命，他統一日本全境的一代霸業功敗垂成。此事被稱為「本能寺之變」，是日本歷史上最為著名的謀反事件，多次被改編成小說、電影、電視劇、甚至動漫中也有相關人物與情節。

「本能寺之變」也是日本歷史上最大的迷團，明智光秀為何突然舉兵造反？有四、五十種說法，卻難有明確史料佐證。唯一可確定的是：光秀的誆騙之詞「吾敵在本能寺矣」能瞬間改變歷史，叱吒風雲的一代軍事天才也只能做困獸之鬥，無力回天！明智光秀認定哪裡有敵人，儘管是謊言，眾軍官兵士只能相信；指揮刀所向之處，盡是無情的火光殺戮。織田信長臨終前感嘆：「事到如今，無關是非，也沒有辦法了！」成了英雄末路的亙古長嘆！

歷史的教訓是：不要輕易相信領導者的「敵我認定」，誤信會把國家帶入萬劫不復之境。回到台灣的現實場景，誰是國民的共同敵人呢？

四月廿六日，國民黨與民眾黨在總統府前民主廣場舉行「反綠共、戰獨裁」示威抗議，到場民眾十多萬人。賴清德總統反批：「戰獨裁應該去天安門」。民眾黨主席黃國昌反擊稱，民進黨高層在辦公室養共諜，有出來跟人民道歉嗎？

各方的嘴砲硝煙吵的還是「敵人在哪裡？」是在中共中樞天安門？或在綠共潛伏的總統府？還是數月以來民進黨「大罷免」指稱的立法院？如果連民進黨元老級人物陳水扁前總統、呂秀蓮前副總統、謝長廷前行政院長都被指控為「中共同路人」，那全台灣的路人都成了敵人！

回看歷史，公元一七八九年，巴黎市民攻打巴士底獄，成為法國民主革命的先聲；那是因為巴士底獄關押眾多政治犯，是法國王權專制獨裁的主要象徵。

一九三三年希特勒領導的納粹黨陰謀策畫了二月底的國會縱火案，嫁禍給一個荷蘭共產黨流浪漢；德國衝鋒隊占領了德國所有的共產黨黨部，隨後工會被解散，包括德國共產黨領袖恩斯特．台爾曼等人，有將近兩萬名德國在野黨人士被捕下獄。希特勒當時以反共為名，成功改變了身為少數黨的劣勢。

二○二四年十二月，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，指示軍隊包圍國會、逮捕在野黨議員；幸好軍隊官兵陽奉陰違，一場內亂並未成形。尹錫悅隨後被彈劾羈押，面臨審判。

史蹟斑斑，殷鑑未遠；民主政體下的台灣，國民要看清楚誰是真正的敵人，別隨便相信「敵人就在本能寺」！（作者為國立大學退休教授）