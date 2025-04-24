陳亮恭／理想之帆與現實之海的航行

古雅典的哲學星空中，柏拉圖以深邃的思想照亮後世。出身貴族的他在詩文戲劇領域嶄露頭角，卻因遇見蘇格拉底而改變人生。青年柏拉圖初遇蘇格拉底時，這位不修邊幅的智者正在雅典街頭與眾人辯論靈魂與正義的本質。蘇格拉底獨特的問答法，引導人們發現自身思想中的矛盾，這種追尋真理的熱忱深深震撼柏拉圖，自此投身哲學的探索之旅。

如同一齣希臘悲劇，在雅典政局動盪之際，蘇格拉底被指控「不敬雅典傳統神明」和「腐蝕青年心智」。五百位公民組成的陪審團對其做出死刑的判決，蘇格拉底堅守對法制的信念從容赴死，而柏拉圖卻開始質疑民主制度的根本價值與正義。

在柏拉圖描繪的《理想國》，社會由「哲人王」統治，人民依照天賦與能力履行相應職責。統治者必須經過嚴格的哲學訓練，才有資格引導國家走向正義，這精英治理模式與雅典的民主制度形成強烈對比。

蘇格拉底死後十一年，柏拉圖獲得了實踐理想的機會。他三度前往西西里島的敘拉古城邦，希望教育年輕的統治者狄奧尼修斯二世，培養真正的「哲人王」，從而實現理想國的藍圖。這一政治實驗充滿理想主義色彩，但狄奧尼修斯二世無心學習，僅藉由柏拉圖彰顯自己統治的正當性，雙方矛盾逐漸顯現。最終，這場政治實驗以失敗告終，柏拉圖甚至還被短暫監禁。回到雅典，柏拉圖的思想產生了微妙的轉變。在晚年的《法律篇》中，他不再高談「哲人王」的理想國，而是展現出務實的態度。他承認人性的局限與社會的複雜，強調法律制度的重要，此一轉變體現了柏拉圖的自我調整與成長。

將目光轉向同一時期的東方，春秋戰國時期同樣湧現出不同的治國理念。墨子以「兼愛」與「非攻」為核心，主張平等博愛並反對不義戰爭，同時積極發展科技以阻止戰爭。墨子也在楚國欲攻打宋國時實踐其主張，他與製造攻城器械的公輸班辯論，並展示十種協助宋國的防禦方法，隨後晉見楚王，以「非攻」思想論證戰爭的不義，分析攻宋對楚無利。墨子以和平理念加以實體科技和威懾力使楚王放棄攻宋，實踐「兼愛非攻」的思想。

與之形成對比的是法家代表商鞅，他在秦國推行的變法以強化法治與中央集權為核心，注重實效勝於道德理想。這些東方思想與柏拉圖的哲學雖然發展於不同的文化土壤，卻都在探索社會秩序的最佳形態。比較商鞅變法與柏拉圖晚年的《法律篇》，兩者都關注制度設計對社會秩序的營造，但核心理念有明顯差異。柏拉圖更加強調法律的教化功能與道德意義，而非依靠刑罰維持秩序，商鞅更注重法律的強制性與效率，各有其強調的重點。

柏拉圖思想的演變軌跡揭示一個永恆的命題：理想與現實如何對話？哲學的光芒如何照亮人性的幽微？青年柏拉圖傾向建構完美的理想世界，在社會實驗失敗後，他轉而關注如何在不完美的現實中尋求可行的解方。這種轉變是對理想實現路徑的深入思考，是哲學家面對生命與社會複雜性的回應。理想社會的構建不僅需要哲學的描繪，更需要可行的制度與法律設計，也需要與人性的現實條件相互調和，在理想與現實的張力中尋找正確的路徑緩步前行。（作者為台北市立關渡醫院院長）