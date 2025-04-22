林中斌／川普─盛極轉衰

二○二二年八月，拜登政府中情局幹員突襲檢查佛州海湖莊園。那是他總統競選對手川普的家。他們帶走上千份文件。據傳，也翻查了川普夫人臥室的私密衣櫃。川普情何以堪！此外，拜登政府兩次起訴川普，去年五月卅日，法院判決川普卅四項重罪。

去年七月，川普遭槍擊，血濺右頰而不死。天命護持之說迅速傳開。十一月五日大選，川普全勝。

今年川普一月廿日就任總統後，開除審訊他的法官和上千中情局幹員。二月廿八日，中情局一一歸還川普曾帶走的文件。他於三月十四日視察司法院，譴責「法律迫害」並宣稱將挖出他的政敵！

以色列總理為報復哈瑪斯擄掠人質而持續殘殺巴勒斯坦人民，引起國際公憤。他不理會拜登要求退兵，卻賣川普面子。後者就任日，以色列停火！同時，川普直接斡旋俄羅斯烏克蘭領袖，就任前宣稱俄烏百日內停火。於是，川普年底將獲諾貝爾和平獎之說不脛而走。

他當選後，原先冷對他的矽谷大亨們排隊覲見。曾批評他的馬斯克花鉅款助選向他表忠並成為他打手重臣。川普無敵不克，氣勢如虹！

於是他雷厲風行遣返移民、裁撤聯邦機構、向國際夥伴及對手廣增關稅。

然而，四月一日川普民調當選後首次下滑。Realclear Poll顯示：通膨／負十一點六趴、外交／負十點五趴等。四月五日當天，一千三百場反川普示威遍地開花，包括全美五十州、加拿大、墨西哥、德國、法國、英國等。

川普號稱他的關稅政策雖然引發通膨，但是短痛之後，美國人民將獲「解放」，未來美好！其實他盛勢將轉衰，原因如下：

●關稅失策之前科：美國歷史上兩位大幅提升關稅的總統是麥金利（一八四三／一九○一）和胡佛（一八七四／一九六四）。麥金利連任後遭刺前一天演說：「關稅只能作為談判的籌碼，不能作為國家收入的來源。」而胡佛一九二九施行Smoot─Hawley Act提高兩萬件商品關稅，美國大蕭條一九二九／一九三九持續十年。

●裁減政府失當：美國聯邦政府和經費膨脹失控，當年柯林頓總統徵得國會兩黨同意，授命高爾副總統低調與各部門協調，在八年任內平順裁減了四十萬聯邦政府雇員，節省一千八十億美元，轉預算赤字為盈餘。而川普授命馬斯克猛然裁撤聯邦部門、開除聯邦雇員，引得天怒人怨，且未獲國會授權。這計畫前途未知，何況，馬斯克五月將去職。

●外交突破落空：川普就任即滿百日，而他所承諾結束的俄烏及以巴戰勢並無緩和徵兆。他無法約束以色列，又被普亭玩弄的看法已廣流傳。

●高估交易藝術：根據二○一六年九月廿七日華盛頓郵報資料，川普經營房地產破產六次。他自以為豪的著作「交易的藝術」重視自誇、強硬、造勢，但長期無效。

●低估中國習大：川普出身豪門紈褲子弟，習大歷經農村艱苦政治鬥爭。針對川普2.0，北京屏除幻想，有備而來。中美目前關稅對峙。川普多變，官員說法不一。習大冷靜，政府見招拆招。遙望前景，其實勝負已分。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有「偶爾言中」）