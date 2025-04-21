方祖涵／沒有藍天綠地的職業高爾夫

伊斯坦堡土耳其航空旗艦貴賓室，經常被譽為世界上最出色的航空貴賓設施之一，空間挑高且開放，設計是伊斯蘭圓拱建築與現代幾何圖形，氛圍舒適典雅。他們的餐飲也是亮點，多個主題式廚房攤位提供烤肉、烤餅、曼特餃子，還有各式各樣的土耳其茶點。

貴賓室裡有不少讓人放鬆的設施，像是舒適的休息室，在裡面可以不受打擾好好睡覺，很受長時間轉機乘客歡迎；而另外一個總是需要排隊的設施，則是高爾夫模擬器。這項設施不僅吸引高爾夫愛好者前來一試身手，也吸引許多旅客因好奇而駐足觀賞。

現代高爾夫模擬器是由雷達追蹤器與高精度感測鏡頭構成，能即時捕捉球桿與球動態資訊，包含擊球速度、旋轉量、仰角、側旋、擊球點與彈道等數十種數據。這些資訊會即時回饋螢幕，再透過模擬引擎精準重現球在虛擬球場飛行與落點，讓揮桿接近真實世界物理反應。

數月前曾提到高爾夫模擬器運用在像拓高樂的複合式場館裡，成為民眾室內休閒新選擇。事實上，室內高爾夫正在迅速擴張，甫成立的TGL聯盟就是證明。此聯盟由老虎伍茲與羅里．麥克羅伊共同創立，它結合科技與競技，目標是將高爾夫比賽搬進虛擬場館，利用高解析度模擬器、真實果嶺與即時數據分析，在電視直播下呈現前所未有的觀賽體驗。

在室內場館中，選手站在高爾夫模擬器前以真實球桿擊球，模擬器將擊球數據即時投影於虛擬球道，再轉換到果嶺區完成短打與推桿。比賽節奏緊湊、每周僅播出一晚、畫面精緻、配樂與燈光設計皆接近電競節目，線上觀眾不但能同步觀看比賽，更可透過應用程式參與即時投票、預測比數、甚至與AI聊天分析選手表現，這些都讓這項傳統、慢節奏的運動突然年輕化，迸發出前所未見的活力。如此潮流繼續發展，可以預期未來將出現從來沒打過戶外球場的職業高爾夫選手。

TGL特別受到新世代觀眾族群的青睞，首季電視收視成績超越預期，甚至在某些時段勝過NBA，有單場比賽超越百萬收視戶的驚人數字。這種新型態比賽場景，也為廣告商帶來不同的置入機會。由於賽場完全受人為控制，主辦單位能在模擬螢幕中嵌入動態廣告，或是即時互動統計畫面，觀眾除了觀賞比賽內容，亦能隨時切換選手數據、球場分析與策略視角，打造出電玩般的觀賽體驗。此類同步互動設計吸引了手機族群，使TGL社群討論熱度持續攀升，讓比賽不只是體育活動，而是在社群媒體會被擴散的話題。

TGL所建立的，不僅是高爾夫比賽新形式，更是室內運動科技娛樂化的極致案例。類似的沉浸式體驗也在愈來愈多傳統職業運動轉播出現，運動靈魂未變，但它的載體，正在科技影響下，迅速地被重塑。

（作者為運動文學作家）