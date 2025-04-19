李清志／到京都看櫻花的理由

今年春天我又來到京都賞櫻花，疫情後京都櫻花季的旅館費用貴的嚇人！好的旅館甚至價錢飆高三、四倍以上，而且全世界的觀光客都蜂擁而來。很多人就說，你為什麼要在櫻花季去京都？

我告訴他們，我有兩個理由：

一、谷崎潤一郎曾說：「看櫻花一定要去京都，不是京都的櫻花，看了也是白看！」許多地方都有櫻花，而且也開的很茂盛燦爛，我曾去看過韓國首爾的櫻花，美國華盛頓的櫻花，但是就是沒有京都的櫻花那麼有詩意，那麼的令人心動！京都的櫻花，美在有傳統黑瓦建築陪襯，有溪流小橋相伴，古都的優雅更添其氣質之美。

二、坂本龍一曾寫過一本書《我還能看到幾次滿月》，我也要說：「我還能看到幾次京都的櫻花滿開？」京都的櫻花雖美，卻是短暫！人生也是如此短暫，有如一瞬，因此要好好把握；雖然已經有多次到京都看櫻花盛開的美景，但是想到人生短暫，就更想珍惜把握每一年的花開。

今年我們為了更深刻地感受京都的春天，甚至大費周章地去鴨川畔，在櫻花樹下野餐。京都有一家稱為「Wife & Husband」的咖啡店，店家小小的，座位也不多，但是卻有出租野餐道具，包括野餐籃子、桌椅、咖啡壺等等，我們租了野餐道具，帶著附近買的豬排三明治，以及甜點，就浩浩蕩蕩地前往鴨川畔，找了一個有櫻花盛開的草地，開始春天櫻花樹下的野餐。

野餐是享受春天美好自然的最好方法。因此西方人也喜歡在氣候良好的時候，到郊外公園野餐，最有名的就是印象派畫家馬奈的畫作「草地上的午餐」，大家在森林草地上野餐，重點不是在品嘗美食佳餚，更重要的是，品嘗大自然的美好與清新。

在鴨川旁野餐，可以視為是一種關於春天的儀式，讓人可以盡情享受櫻花、享受春天，也享受大自然！是一種深刻的美學體驗，也是讓人內心美感重新甦醒的儀式。在那一刻，讓我想到以前課堂上背誦的唐宋詩詞，雖然以前國文老師只是要你背誦考試，從來沒有教你如何體會詩詞中的美學情境，但是在櫻花樹下，我突然了解到古代詩人的心境，感覺自己與他們的心靈是相通的。

有一天深夜，我獨自在高瀨川賞夜櫻，想到谷崎潤一郎所說的話：「悲傷的時候，看到盛開的櫻花，眼淚就流出來了。」那一刻真的有一種想哭的衝動，其實這種對於美的感動，就是一種「美感教育」，真正的「美感教育」不是學很多美學歷史與理論，而是實際去體驗美的事物，讓自己的心靈被美衝擊一下。

所以我一直覺得「春假」是非常重要的美學教育，不單單只是放假去玩耍，而是在春暖花開之際，到郊外去感受大自然之美，讓心靈被美感動一番。過去台灣的學校有不成文規定的「春假」，就是結合青年節、兒童節，以及清明節，串成一個連續假日，可惜後來教育當局覺得放這種假沒有必要，「春假」因此就被取消了！

「美」從來都不只是知識而已，「美」是需要去體驗、去感受，才能有更深的學習。其實每個人都有與生俱來的美感，只是長久以來的環境及教育汙染，讓美感被蒙蔽消滅；一個對「美」麻木不仁的人，如果能夠放個春假，到京都好好欣賞春天的櫻花，肯定可以喚醒他內心的美感，為生命添加許多感動！這種功效勝過待在學校課堂，聽長篇大論的美學課程。

日本西行法師在和歌中描述櫻花的燦爛，「若能選擇離世之日，我願在櫻花樹下，在春天的滿月時分死去。」如果有機會，一定要去京都看櫻花，京都春天櫻花的美景，就是會讓你有這種感覺。

（作者為都市偵探、建築學者）