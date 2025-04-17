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王正方／「低空經濟」初探

聯合報／ 王正方

閱讀一本科幻小說，描述未來世界日常生活。對我這個好吃懶做的咖啡蟲來說，最嚮往書中的一幕是：未來人清晨睡眼矇矓賴在床上，聽到篤篤的敲窗聲，窗外有一架小型無人機盤旋不去，送來一杯熱騰騰剛剛手沖好的上等咖啡，起身開窗取咖啡，坐下來慢慢啜飲，新的一天開始了。

最近網上有一段視頻：一年輕帥小伙子在深圳人才公園小型起降平台（Vertiport）前買咖啡，只見他點點戳戳傳信息，以手機付費。數分鐘後低空飛來四引擎電動垂直起降飛行器，吊著一隻不大不小的硬紙盒子，緩緩降落在平台上。帥小伙子說：「我的咖啡到了。」他按幾下按鈕，小門開啟處裝有熱咖啡的紙盒子送到面前。取出咖啡，按照指示摺疊盒子，放進收容箱。小伙子笑瞇瞇的啜了幾口咖啡，對著鏡頭說：「這是低空經濟，它的發展空間與經濟規模相當驚人。」

未來世界已經降臨？

低空經濟（Low-Altitude Economy）：使用無人機、電動垂直起降器，在一千米以下低空，發展城市空中交通、貨物配送、空中計程車、觀光旅遊、農業種植及保養、緊急運送醫療物資、救援等業務，根據美國摩根史坦利公司的預測：全球城市空中交通市場至二○四○年，營業額有一萬五千億美元。中國民航局指出，二○三○年中國低空經濟規模將突破二萬億元人民幣。

深圳人才公園的配送營運，用第四代「魔袋」無人機，載重二點五公斤，航程方圓十公里，能抗六級風，配有避障雷達、降落傘，飛行高度在一百二十米以下。配送流程：顧客手機下單→商家裝貨→無人機自動起飛→送至公園智慧空投櫃，全程約五到八分鐘。園區內咖啡店、速食店配送費約每次三至五元人民幣。

美國Zipline公司，使用固定翼大型無人機在非洲盧安達、迦納等地配送醫療物資（血液、疫苗等），飛行距離達八十公里，配送時間從十五分鐘到四小時，已累計完成數十萬次配送。

在通往大都市寸步難移的公路上，枯坐車內等候數小時，忍受著萬般無奈的焦慮，空中計程車能將乘客快速安全的飛到目的地，為億萬人所期盼！然而箇中困難重重：無人機在水泥高樓大叢林中輾轉飛行，一旦出事非同小可、噪音問題解決不易，自主避障系統的可靠性，低空飛行的規格與認證，爭論不休、電池續航力有待加強、起降平台及充電站不普及、低空飛行涉及空中偷窺、低空監控的問題，在歐美等國難以獲得民眾的贊同。一套完整供人參考的低空交通管理系統，至今尚未出現。

美國Joy Aviation公司宣稱：研發成功可以載運四名乘客的電動垂直起降飛行器（eVTOL），航程二百四十公里，並獲得美國ＦＡＡ試飛許可，正與Ｕｂｅｒ合作，預計二○二五年推出。拭目以待。

一般來說，已在深圳、杭州、成都等都市，及浙江大學十所校園營運的低空快遞，低成本、低消費，深受顧客喜愛，普及速度快，潛力強勁，發展勢頭非常看好。據估計：人才公園的低空配送系統，若擴展至五十個深圳市的公園，每年市場規模可以達到二億人民幣（約九億台幣）。

世間的咖啡蟲今後有福了。

（作者為電影導演）

咖啡店 深圳 美國

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