洪蘭／幫助別人 獲得快樂

一位朋友突然來訪，說疫情開始時，她的兒子正在念大四，因疫情那一年幾乎沒有去校上課，連畢業典禮也不能參加。畢業後也不能出外找事，天天留在家中避疫，上網打電動。漸漸的，她發現孩子改變了，不想跟人接觸，也沒有了上進的動力，如今疫情已經過去二年了，兒子仍然不想出去找事，反而淪陷到他自己的世界中，已經整整一個月沒有出房門了。她有想帶兒子去看身心科，但掛不上號，連民間自費的診所也人滿為患，她直覺這個兒子要廢了，很著急，特地來問怎麼辦。

我想起最近看到的一份研究報告─為什麼愈是富裕國家的人民，愈不快樂？為什麼科技帶來的便利和富足沒有使人們變得快樂，反而比以往任何時候都更加孤獨，焦慮和沮喪？台灣的調查也發現有百分之六十四的人焦慮不安，百分之八十的人願意掏錢買快樂。為什麼呢？

研究者認為現在主流的文化太過強調自我中心，使年輕人過度的關注自己，覺得人生應該追求享受，不可虧待自己。忽略了當一個人只聚焦在自己身上時，狹窄的視野和比較的心態，會對自己感到不滿。不滿又不想改或不能改進時便想要逃離，這時網路便成為最好的出口，在虛擬世界中，自己是最好、最強、無可比擬的。這時真實世界的生活便覺得索然無味，於是更加沉迷網路世界了。

其實「活在當下」並不是今朝有酒今朝醉的意思，而是普賢菩薩的偈：「是日已過，命亦隨減，當勤精進，慎勿放逸」，是要人們每一分鐘都不浪費，都要有意義的過，因為生命的定義不是在活的長短，而是有沒有善用你的人生做出一些事來惠到眾生。

人要快樂必須要有預期和目標，因為當我們預期得到報酬時，大腦的愉悅中心─伏隔核會釋放多巴胺出來，使我們專注去追求並迫不及待要去享受那個愉悅，這個慾望甚至會驅使我們承擔過度風險來獲得這個愉悅感覺。但是一旦得到報酬後，伏隔核反而安靜下來，產生蘇東坡「廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消。及至歸來別無事，廬山煙雨浙江潮」的感覺。這是驢子面前的紅蘿蔔可以一直驅使驢子前進的原因。

快樂必須來自內心，不能靠外力，研究發現對付壓力最好的方法是把它轉變成助人，當你覺得壓力大到受不了時，去替別人做一件本來不該你做的事。因為助人使你感受正向的希望，而跟別人接觸會產生催產素（oxytocin），它是荷爾蒙，也是神經胜肽（neuropeptide），它壓抑杏仁核的恐懼和焦慮，活化副交感神經，帶動多巴胺（dopamine）和腦內啡（endorphin）的分泌，使你快樂。若噴催產素到男生鼻腔中，他會變得比較溫和，增加人際關係的信任感，母親在哺乳時面孔都是安寧的、微笑的。

所以一個人若能打開胸襟放眼世界，不再計較個人的得失時，他大腦中的報酬系統就會大大的活化起來，愛默生（Ralph Emerson）說人生最美的報酬之一，就是當你幫助別人的同時，你也幫助了自己，小善事跟大功德一樣有意義。

我對朋友說，目前唯一的方法是讓他找到他生活的意義，但以目前大環境來說，這又談何容易呢？

（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）