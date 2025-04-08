周行一／如何思考你的投資決策？

四月二日美國總統川普宣布了全球對等關稅政策後，美國股市受到了自從新冠病毒以來的最大驚嚇，四月三日與四日兩天跌了十一％。而自去年十一月川普當選，台股也從高點約二三二一七點跌到四月二日（清明連假前）的二一三一四點，跌幅約八點二％。昨日更重挫二○六五點，跌幅高達九點七％。許多專家認為美國經濟會衰退，甚至變成停滯性通膨。

經歷了兩年大多頭，大多數投資人都是賺錢的，現在面對可能的大空頭，你可能非常恐慌，不知道該怎麼做。媒體上許多專家給不同的意見，例如有人建議應該逢低買進，其實川普自己也這麼說，是賺大錢的好機會；也有人認為市場會崩盤，應該把股票賣掉，換成現金或是債券；甚至有人說，如果是長期投資，放著也不錯，時間久了股市會再漲回來。

這些建議南轅北轍，莫衷一是，到底該聽誰的讓人非常燒腦，你可能覺得必須馬上做決策，不然夜長夢多，後果難料。我建議你用以下的思考邏輯處理這個問題，結果應該會比較好。

第一，每個投資人的狀況不一樣，不需要做和別人一樣的投資決策；第二，你必須了解，判斷市場趨勢非常具挑戰性，你光看媒體上面專家的意見林林總總，就知道在這種經濟情勢中，要判斷股市行情的困難度是非常高的，因此要避免以判斷短線行情作為投資的依據。第三，如果你是一個有借錢買股票的投資人，而且你並沒有能力在股市續跌的情況下不被斷頭的話，你的確需要做一個非常短線的決定。第四，如果你不是上述的槓桿投資人，你必須克制讓恐慌迫使你做倉促的決定，你需要的是以一個理性的方法論處理這個股市大變局，我建議你先做理財規畫，再做這種投資大決策。

你可以利用理財規畫思考以下的幾個面向。

第一、如果所得穩定，而且足夠生活開銷，有存款可以應付一兩年的緊急支出，你可以等，不需要急著賣股票；第二、如果所得不穩定，或者沒有足夠的存款，你需要在理財規畫中考慮賣一些股票，應付生活上的可能緊急支出；第三，即使所得穩定而且有存款，如果你在三年之內就有理財目標（例如買房子頭期款）需要花大筆錢，你應該在理財規畫中模擬，萬一股市持續下探，對你影響是什麼，請記得，人生中絕大多數的理財目標都是可以延後的，理財規畫幫助你不要驚慌，讓你知道你是否可以等，不需要急著賣股票。

第四，如果你的短期理財目標是沒有辦法延後的，例如小孩已經要出國念書，迫在眉睫，你可以在理財規畫中模擬先借錢給小孩出國念書，對你的影響是什麼，只有在沒有辦法借到教育貸款的情況下，再賣股票；第五點，而且是最重要的一點，應付這種股市變局的最好的風險管理方法，就是努力工作累積人力資本、顧好健康，並且平常就做理財規畫，如果記得這一點，就算這一次受到傷害，下一次你就可以從容應付了。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）