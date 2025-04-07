盛治仁／逆風劇團 帶逆境兒少高飛

盛治仁 日前我受邀去參訪位於大稻埕一個很特別的咖啡館，逆風樓。它的特別不在於風味獨特的近百年紅磚老宅，而是創辦緣由背後的感人故事。

逆風樓是逆風劇團營運，由三位創辦人成瑋盛、陳韋志和邱奕醇在大約十八歲時成立。三個朋友在國高中時期都是外人眼中的「非行（違反法律與社會道德行為）少年」，打架混黑道，被貼上「壞孩子」的標籤。

成瑋盛高二參加戲劇社演出的過程第一次感到被重視和肯定，決心改變過去的行為模式，跟兩位昔日同窗創立逆風劇團來幫助走在自己過去軌跡的青少年，透過戲劇陪伴逆境兒少走過生命低谷，希望給他們的人生多一個選擇機會。

他們投入的事工很多元。透過戲劇排練和演出讓團員們卸下防衛，建立自信。結合藝術教育與長期陪伴，每周提供免費表演藝術課程，並開設燈光、音響、攝影等技能培訓課程，以及吉他、聲樂、美髮等專業技能選項。從戲劇出發，逐漸發展出社區服務、青銀共創、學校巡演、夢想列車環島巡迴和車隊送愛等各項活動。也跟全台安置機構和中介學校與少年中心合作，陪伴這些青少年探索未來的生涯。

這些年輕孩子們因為有機會投入公益活動而找到自我認識和價值，並建立與社會的連結，同時也讓社會對他們有了新的認識與接納。

輔導過程中同理和陪伴是非常重要的。為此他們還特地租了一個陪伴據點當基地讓團員們能夠聚餐聚會，互相支持。逆風樓咖啡館的營運模式則是以一年的時間讓參與工作者培養出優良的職場習慣和技能，期滿後再輔導引介到其他工作。

他們提供的陪伴服務、劇團演出和教育課程，已經服務超過一千名逆境兒少，產生的正面影響超過一萬人次。

我們都無法選擇出生的環境。有時候因為原生家庭的緣故，很多在高風險家庭成長的「逆境兒少」從小就面臨父母生病、失業、疏忽、吸毒酗酒或是家暴等危機環境，無法獲得適當的資源和照顧。然後就不幸落入負面循環失去奮鬥動力和人生方向，被社會戴上有色眼鏡看待並被排斥。這不是他們自己的錯，但卻要付出太大的代價，社會也跟著蒙受損失。

我對他們簡報內的一些數字印象深刻。矯正學校（少年監獄）有七百二十一位青少年，每年預算七點九億，平均每人每年花費一百一十萬。如果只用很少部分的錢花在前端的陪伴和鼓勵而不是後端的拘禁，讓這些青少年可以不用進到矯正學校，甚至變成未來的成年犯，就能避免讓他們成為社會問題，反而成為有貢獻的國家人才。

當天我看到三位過去被輔導的人，現在在輔導幫助其他青少年，這種生命的轉變令人動容。他們沒有接受命運原先的安排，在頓悟後有毅力和決心不但翻轉了自己的人生，還讓自己成為其他人的祝福。

許多大組織和成年人沒做到的事情，幾位年輕人憑著理想和熱情做到了。社會應該給他們更多鼓勵和財務支持，讓他們能持續貢獻熱情。想協助的讀者可以搜尋逆風劇團的網站看到詳細資訊。

逆風時跑不快，但逆風時才能起飛。我衷心祝福逆風劇團，起步高飛。

（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）