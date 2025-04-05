馬凱／愛爾蘭能 台灣不能！

在川普心目中，全球偷走美國產業的，主要是兩個國家，一個是台灣，一個是愛爾蘭。川普不斷指責台灣偷走了美國的半導體業；台積電在重重考慮之下，除了原先投資了六五○億美元，又承諾加碼一千億美元在美國建半導體廠。川普揚揚自得之餘，還宣稱台積電要投資美國兩千億美元。

直接被川普點名的另一個國家是愛爾蘭。川普怒斥愛爾蘭偷走了美國的製藥業，矢言要對非美國的製藥課高關稅，「把製藥業帶回美國！」因為愛爾蘭搶走製藥業，讓「美國什麼藥都不生產。」

但在四月二日的「經濟獨立宣言」中，川普並未針對製藥業課徵額外關稅，而是將愛爾蘭併同歐盟各國，一律課徵廿％對等關稅。愛爾蘭迄今也並無任何製藥業轉移美國，仍然保持其全球製藥王國的地位。不僅是全球製藥業之都，而且每年的藥品出口占全國總出口的四十五％，猶勝於半導體對台灣的貢獻。

眾所周知，愛爾蘭是以其全球最低企業稅率，十二點五％，吸引眾多外國企業前往投資設廠；川普也因此曾設想降低美國企業稅以打破其優勢。美國前財政部長葉倫更在拜登總統上任之初即建議建立全球統一的企業稅率，一舉抹煞包括愛爾蘭在內所有低企業稅國家或地區所享有的優勢；但迄今仍未成功。一旦這二者之一實現，是否愛爾蘭的製藥業真會一蹶不振？

事實上，愛爾蘭的製藥業遠比我們所想像的堅強。因為其領先全球，低企業稅只是原因之一，真正的原因是這個國家的所做所為，遠非台灣可以比擬。

愛爾蘭的土地為台灣兩倍，人口卻僅及四分之一。在卅年前曾被稱為歐洲乞丐。二○○八金融海嘯，房地產泡沫破滅，經濟幾乎崩潰。其後獲歐盟及國際貨幣基金會貸款紓困，經濟連衰退三年後才回穩。但是到二○二三年，愛爾蘭反而成為全球最富有的國家。

這個極富傳奇性的國家，其成功絕非獨沽低企業稅一味。事實上，除了平均年齡僅有卅四歲之外，其政府極端重視教育，不但高等教育免學費，還不斷觀察產業發展調整課程，為未來五到十年預先儲備人才。

為了積極發展經濟，降低企業稅的同時，政府的租稅監管確實，又以親商政策聞名，大舉投入公共建設，鼓勵創新研發，並多方投資本國企業。愛爾蘭從一九六○年代即大力發展生物製藥業，對相關設施是全球最大投資國之一，而且匯聚全球的優秀人才，迄今已超過半個世紀。愛爾蘭如此堅強而且根基深厚的製藥業，即使川普恨得牙癢癢的，美國又豈能動其分毫？就算企業稅率真降低，美國的製藥業仍遠遠難望其項背。

與此對比，台灣豈不汗顏？我們的護國神山台積電除了當初僥倖在工研院初步開發，又幸獲張忠謀卓越領導，選擇了一個其他廠商都不重視的晶圓代工為利基，開出一片新天地；請問我們的政府又做過任何一種堪與愛爾蘭相比的事情？難怪川普一聲吆喝，護國神山即快速東移，我們還剩什麼？（作者為經濟評論者）