楊志良／大家來玩AI預測台灣前途的遊戲

二○二三年，受到當時預備競選總統的郭台銘邀請，站台替他宣講。我說台灣因為政府無良，家暴很多，虐兒、虐老愈來愈多，結果總統府及行政院要我道歉。記者訪問我，我大聲的說，該道歉的是在總統府的蔡英文及行政院陳建仁，我絕對不道歉。

郭台銘想要弭平風波，說我說話太快，其實現在想想，如果從頭到尾用這些議題競選，搞不好真會當選。

現在呢？總統換成了賴清德，各位不妨搜索一下，台灣不婚、不生、不養、不活的情況，只有每況愈下。舉個例子，去年台灣死亡人數廿多萬，出生人數僅十三萬四千多人，雖是龍年，卻是有史以來出生人數最少的一年。台灣出生率也是全球最低，比日本、韓國還低。此外，孤獨死的現象在超高齡社會的台灣也將日益凸顯。「生不如死」，台灣每年約要減少六萬多至七萬人。

加上薪資增加緩慢，例如教授薪水不及鄰近日、韓、港澳地區，國人紛紛到海外就業，二○二三年達到六十二點一萬，較二○二二年增加十四點八萬，比整年的出生人口還多。

所以台灣目前最嚴重的就是缺人，多個縣市缺公車司機、缺護理人員、缺各類醫事人員、缺學生，最嚴重的是缺國軍，所以抗中保台就是鬼扯一通，從來就不敢對越過海峽中線的共機或軍艦，打他一槍、轟他一砲。

至於貧富差距加大，有綠色黨證的吃銅吃鐵，只要有錢有勢，司法與我何干？棄保潛逃在海外繼續過燈紅酒綠的日子，好不快活。

二○一八年台灣民間團體曾發起落實司法改革、杜絕恐龍法官之大遊行，讓人不由感嘆那些大法官，在多數民眾眼裡就是一群聽命總統、民進黨的傀儡，降低了大法官之格調。

人民普遍有高度的相對剝奪感，相看兩不爽就動手、動腳、槍刀、球棒一起來，難怪賴清德在當立委時，就在巷內被不爽的人揍了一頓。

民進黨一再宣稱人民是頭家，結果現在呼籲赴陸港澳須先登記，哪怕是回鄉探親、清明掃墓、觀光旅遊。這哪是民主國家該有的制度，請問這不是獨裁國家是什麼？

百分之六十的民眾不認為賴清德是台灣的總統，但他認為自己是皇帝，發布了十七項反制國安威脅的措施，好似想把所有的在野立委、大陸配偶、不贊同他的在野人士，以及不贊同民進黨的本人在內，都視為红統，是中共在地的協力者。其實民進黨包括柯建銘提出的大罷免，嚴重分裂及弱化台灣，讓習近平有藉口到台灣平亂，才是習近平最大的在地協力者。

歷史上對於希特勒或墨索里尼這樣的獨裁者，掌握宣傳機器，用民主投票手段，奪取政權的人，就是要用革命手段把他幹掉。各位有興趣，不妨把上面台灣的現況，用AI預測一下前途，看看結果如何。（作者為前衛生署長）