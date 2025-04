陳冲／各為其國 何需幻念殘念

有一首歌「自我催眠」,其中一句:「我漸漸地自我催眠,卻回不到從前」。從某一層面看,好像在傾訴世事如麻的現狀。

在川普內閣中,國務卿魯比歐似乎是位悲劇性人物,閣員會議時緊貼川普,總統不能視事時排序第四,在在顯示在內閣成員中位階最為崇高,但任命後不能與聞白宮外交決策的傳聞不斷,甚至媒體上傳言其任期不會超過年半,實在情何以堪。

不過魯比歐說也可愛,立場鮮明,直話直言,常捧著川普的美國優先,國家利益至上為圭臬,也是美國國務卿中最常使用CCP(中共)一詞的官員,表示其並不認同中共等同中國。三月十六日G7外長會議聯合聲明後,魯比歐對媒體表示,中共享受全球秩序帶來的好處,卻無視應盡的責任,扭曲關鍵供應鏈的風險。其實這不是魯比歐首次出此言論,早在年初(元月十五日)國會聽證時,就曾表達立場:We welcomed the Chinese Communist Party into this global order. And they took advantage of all its benefits. But they ignored all its obligations and responsibilities.(美國歡迎中共加入全球秩序,但他們享受所有好處,卻忽視一切責任與義務),只要權利,不要義務,的確不對,但有無具體事證,這就要魯比歐自己舉證。然而換個角度看,美國自己在這方面是否也前科累累呢?

最近網路上,不少人質疑,為何不能疑美?為何不能疑川?這倒讓我想起魯比歐在國會聽證時的另一金句:戰後的全球秩序不只是過時,而還被用來為對付美國的武器。以金融界的立場言,這所謂The postwar global order看來格外諷刺。

第二次大戰後,全球百廢待舉,為重建貨幣秩序,一九四四年七月,四十四國在布列登森林集會,討論聯合國貨幣金融協議。眾所周知,當時美國力排英國巨擘學者凱因斯以bancor為記帳單位的構想,而以美元為國際準備貨幣,並達成卅五美元兌換一盎斯黃金的協議。鑑於美國大口承諾的江湖豪氣,大夥自然願以美元為尊,所謂印美鈔特權,相應而生,而有權利相對有義務,世界各國也就一呼百諾。沒想到世事如棋局,六○年代後期,各國開始以美元兌換黃金,美國流失大量黃金儲備,與戰後持有多數黃金的態勢迥異。眼看大夥玩真的岌岌可危,而美元特權態勢已成,一九七一年八月十三日,尼克森總統無視既有承諾,斷然宣布關閉黃金窗口,史稱尼克森震撼(Nixon shock),如以法律上緊急避難(Notstand)原理,或許有情可原,但美國就不必指責其他國家只享權利、不盡義務了。

談到尼克森,自然會想到權傾一時的國務卿季辛吉。季辛吉思維影響美國對外政策迄今,在外交上常運用權力平衡(balance of power),而其著作中更常以法語raison d'état詮釋國家的利益。國家利益優先,天經地義無可苛責,只是友邦不時會自我催眠,惑於忠實盟友,以為國際間依然崇尚江湖道義,難免有所失落。不要誤會,我講的是丹麥,川普當選後就表示「擁有並控制格陵蘭是絕對必要」。三月底,副總統范斯以不讓夫人獨樂為由突訪格陵蘭,鼓動該自治區獨立,同時川普又在白宮呼應「為世界和平,接管格陵蘭是必要的」,而丹麥官方只能低調回應「這不是對忠實盟邦說話的態度」。

政府呼籲不要疑美,我不反對,因我從不懷疑美國是以國家利益為重;不要疑川,我也贊成,因為川普原本就只講究交易的藝術。我們不必責怪美國背棄,但也不要存有幻想,從尼克森到川普,曰利而已。不要忘了,美國外交手腕還有第二支柱,叫做權力平衡。善用籌碼,捭闔縱橫,拉攏分化,勿忘小事大以智!

文首那歌,還有一句:「現在我的幽默,只是掩飾著心痛。」