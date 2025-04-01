陳立恆／哪吒，台灣該面對的過去與未來

正值川普猶如大鬧天宮一樣把全球秩序與世界經濟搞得天翻地覆，日前我藉著北京出差的空檔，進院觀看了無緣在台灣上映，票房號稱吊打蜘蛛俠、直取星球大戰的「哪吒之魔童鬧海」。

開年至今，對岸一片高歌猛進，相較許多國內外媒體質疑該片票房灌水嚴重、動畫手法尚欠火候以及劇情包裝愛國主義等負面評價，讓人有種難窺堂奧的不著頭緒，然而觀影之後，我發現「哪吒２」展現出一種中國動畫試圖比美世界主流的野心，當然很難符合任何反中情結的期待。

首先，就算「哪吒２」的全球票房腰斬一半，也遠比台灣過去二十年的十大賣座國片票房總和高出不知多少倍，對此，我很難理解那些與國外媒體隨之奚落的台灣輿論究竟底氣何來？其次，好萊塢透過電影製作向全球輸出美國價值將近一個世紀，我們不曾對此發出任何疑問，為什麼用同樣途徑輸出中國價值就是其心可議？尤其美國政府近來一系列不按牌理出牌的操作，無意間揭露出在美國價值的糖衣之下，也不過是一種利益至上、假裝正義的帝國主義，已經引起全世界幡然醒悟，更值得台灣同樣為之警惕。

當然，我們不能說「哪吒２」的故事呈現已臻化境，比起橫掃多年的迪士尼、夢工廠與日系動漫等大咖玩家，中國動漫的登峰之路顯然還有許多內外關卡需要攻克，不過文藝創作本來就是一條匠心自求、金丹換骨的過程，最終能否成事，端看之後的努力與造化。

然而，同樣都是搞得天翻地覆的川普和哪吒，對於全球來說，川普絕對比哪吒重要，但對於台灣而言，我覺得哪吒比川普更加重要，孰不知台灣才是整個華人圈的哪吒真愛，全台有幾百座哪吒相關的宮廟道堂，絕對是世界供奉哪吒密度最高的地方，無論你我將之稱作三太子爺還是中壇元帥，誰都不能否認，在過去三百多年裡，哪吒一直在咱們台灣這片土地上靈感人間、庇佑鄉土。

哪吒系列原本是一個可以屬於台灣的故事，天險自成的我們難道不比什麼四川、天津更接近陳塘關的萬夫莫開？

更不用說四面環海的寶島其實更符合四海龍王們翻江倒海的場景設定，甚至應該搭配上唐山過海、原始祖靈與多國竊據等不同元素的混搭風格，君不見當年泉漳移民過海謀生的篳路藍縷、鄭成功開台之後逼退西荷勢力、蔣渭水等各路義勇豪傑文武抗日、莫那魯道等英魂震山林的霧社事件、經國先生帶領產官軍民共創經濟奇蹟等等，樁樁件件都昭示著無論先來後到，台灣這片土地上始終洋溢著「我命由我不由天」的三太子精神。

可惜在我們民主轉型的陣痛時期，口蜜腹劍的境外勢力與殖民遺毒的奴性作祟，教唆台灣政治選擇了自我閹割式的「去中國化」，讓民眾誤以為丟棄了中華文化資本，就像哪吒歸還父精母血後，就可以位列仙班，其實「去中國化」只不過是帝國主義的一個邪術，讓原本可以「我命由我不由天」的台灣哪吒，退化成今天一枚「我命由人不由我」的台海棋子。

雖然大部分台灣民眾看不到這部片子，但何妨到街頭巷尾供奉三太子的宮廟虔誠駐足，拜與不拜都可以試著從祂風發昂揚的神氣裡，思考一下屬於台灣的你我應該面對的過去與未來。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）