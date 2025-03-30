陳力俊／動盪年代的遷徙記憶

自八年抗戰至兩岸分治這段期間，距今已逾四分之三個世紀，是極度動亂的大時代。在兵荒馬亂間，千萬人輾轉流離，前後短短數年之內，有多達一百五十萬以上的軍民跨海遷來台灣，這幾乎是歷史上最大的移民潮。更不可思議的是與家鄉親人完全音訊斷絕，近四十年後才得重新聯絡，舉世少有，至今只有南北韓的百姓分隔可堪比擬。

這上百萬家庭的悲歡離合故事，構成一部波瀾壯闊的史詩，深具記錄價值，但被明確記載下來的比例卻很低，多半只是親朋故舊間口耳相傳。而上一代雖經歷過這些不可思議的戰亂與顛沛流離，卻往往只輕描淡寫告訴子女一些梗概，很少提到細節。隨著時間推移，距離那場大變動已逾七十年，這些事蹟即將湮沒，已到了必須緊急保存的地步。

清大前副校長信世昌於最近出版其主編的《間關千里：動盪年代的遷徙記憶》一書，嘗試為這大時代留下寶貴的歷史記錄。本書的特色是彙集十七位任教於大學的學者和師長，來撰寫他們自己家裡長輩或親戚輾轉流離的事蹟。作者群的學術背景從人文到社會科學都有，在各學術領域皆有卓越的表現，也都從多角度爬梳，經過謹慎的求證細心撰稿，彌足珍貴。

閱讀本書，隨手摭拾，親情離思，躍然字裡行間，感人心腑；如「思鄉是人之常情，有人未等到兩岸開放即過世，有人等到開放探親後得以返鄉和親人團聚，雖多半已人事全非，但至少還得以稍慰思鄉思親之苦。但也有不少人因為各種顧慮而一輩子再也沒返鄉」、「相信有成千上萬的家庭類似，長輩們也曾有過豪情壯志，但最後只能化為生存的韌性，努力在種種進退維谷又身不由己的困難之中，勉強張羅出一塊可暫避風雨的棲身之地吧！」「時代的巨浪所激起的那怕是一滴浪花，落在一個人身上就是一場狂風驟雨；僥倖不死，也是一身的狼狽」、「在這種兵荒馬亂的環境中，誰都顧不上誰，誰更怨不了誰」、「大時代的變局下，小人物、小夫妻只能任由滔天巨浪推壓著，隨之載浮載沉，毫無選擇地且走且行」，真正是「故鄉成了他鄉，異鄉成了故鄉」、「悲歡聚散總無常，知足心境寬」。

書中也看到不少大時代的悲劇：一個勤務兵因一直頂撞他人，還口無遮攔跟人嚷著「我想要回家」，被政府當作匪諜逮捕槍斃；一個流亡學生被檢舉為匪諜，長官用左輪手槍對著他，要他招認是共諜，備感冤曲、悲慟大哭下才得倖免，他最後在垂老之年出版《天譴》，小說最終，主人公縱身躍向大海自殺，痛言：「這不是悲劇，而是向海峽兩岸業已寫進歷史的兩位巨人，做了無言的抗議。」沉痛而真實。國共可以一笑泯恩仇，人間多少傷心事卻刻骨銘心，無法輕易平復。

兩岸分治迄今已七十餘年，身歷當年顛沛流離的親人，多已自歷史長河中消褪。本書是許多家庭的紀實，為那個動亂的大時代留下歷史見證。馬政府時代兩岸密切交流，已證明和平相處順理成章；史蹟斑斑，兩岸人民歷經劫難，更當記取歷史教訓，和平才是王道，力求「避戰謀和」是兩岸人民共同的願望。正所謂「述往事以知來者」，或能將國家民族乃至全人類的未來導入正確的方向。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）