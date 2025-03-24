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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

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廖達琪／大罷免的厚黑學

聯合報／ 廖達琪

民初有位李宗吾，寫了本在民間政界頗有市場的書：《厚黑學》。書裡提及官場常用的兩套招數：一是補鍋，一是鋸箭；前者是指修鍋匠故意把鍋的小破洞搞成大洞，讓問題變嚴重，來凸顯自己的重要；後者則是將被劍射傷的地方，只鋸下外部的箭頭，刺進身體裡面的部分，則視而不見，或推諉其他。

乍看之下，或會質疑執政者真會如此嗎？這樣厚黑的不負責任，不是以生民為芻狗嗎？但一細想，李宗吾頗有洞見，掌握權力的人想盡辦法也要鞏固既得利益，且更要懂得推卸責任來維權；在當今民主體制競爭選票的誘因下，厚黑的運用只怕更多，因為選民永遠處於資訊不對稱的地位！當下進行的大罷免，其啟動及目前執政黨看似全力配合投入的作為，與厚黑兩招，似若合符節；且其厚黑境界，似更上層樓，以流行詞彙來說，就是「甩鍋」，將所有問題責任甩給在野，並扣上紅帽。這恐怕超出李宗吾的視野，也是種創新；所以大罷免的厚黑學應有三招：補鍋、鋸箭以及甩鍋。

大罷免的源頭，據了解是青鳥等所謂公民團體所倡議，罷免部分國民黨立委；但號召罷免所有國民黨區域立委的，是民進黨團總召柯建銘。初喊時，民進黨似未跟進，柯總召接續放話，頗讓人遐想似是與賴總統套好招的布局。目前看來，民進黨已就大罷免的戰鬥位置，柯總召則成功引領此一風騷，他日前又開始帶不同風向（大罷免係藍營提倡），似繼續想占領扭轉乾坤的樞紐地位，他何以如此呢？

補鍋招數應可解釋，柯總召叱吒立院卅餘年，總召經歷廿餘年；馬英九時國民黨完全執政，他與王金平交好，形成所謂「王柯體制」。蔡英文完全執政八年，老柯更達權力顛峰；但眼前這屆立院，民進黨五十一席未過半，國民黨五十二席，其實不相上下！技術上不難合縱連橫幫民進黨通過重要法案，但柯總召似已不熟悉低調妥協求全，推動法案一不順，大罷免祭出把小洞擴大，攪動全局，各方仍得求著、看著、談著永遠的柯總召。

大罷免或一開始並非民進黨的選項，但主政者逐漸發現此招頗有妙用，有類「鋸箭」，以現有立院在野黨聯合過半阻擋法案，當成露於外的箭頭，如能砍掉，就算解決問題，內傷反正外觀看不見，能不能醫好，也不是現在執政者的責任！長期積累的內傷：比如生育率太低，生不如死趨勢漸強；醫護人力長期短缺，急診塞爆；能源政策偏頗，電力不足等；雖有民怨，執政者並不急著處理，將一切矛頭，指向在野黨的多數攔阻，誓師鋸掉，就轉移了焦點。

大罷免令人最瞠目結舌的是：將其正當性繫於「反共抗中」！總論述基調拉高至「國家安全」！把台灣所有內部問題，全部甩鍋給在野兩黨；若李宗吾地下有知，應是甘拜下風。

大罷免的厚黑，何以如此毫無顧忌上演？誠實言，民主的現實是：選民的資訊不對稱，大混戰下，常靠情感連結採信訊息。以選舉研究著稱的美國政治學者艾肯（Chris Achen），曾以大白鯊在麻州艾米地島出沒攻擊居民的歷史真實事件，研究當時的總統大選，發現果真有共和黨文宣以此事件攻擊民主黨執政不力，他找出的民調也驗證此攻擊影響選票流動。他總結選民是會被建構出的理由打動，尤其經由政黨認同或同儕團體所傳遞的，即便是假訊息！

（作者為中山大學政治所榮譽教授）

國民黨 民進黨 罷免

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