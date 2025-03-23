這把年紀早不追流行歌曲了，如今滿街學老美唱饒舌，口齒混濁，不知所云，偶爾聽懂幾句，其詞語粗鄙立意庸俗。在網上轉到「刀郎線上演唱會：山歌響起的地方」，數分鐘後成為刀郎的歌迷。

《披著羊皮的狼》是頭一首令我震驚的曲子：男子唱誦求愛，詞句迫切、曲調動聽，樂隊素質高，合唱清柔雅致，鼓手揮灑自如、電子琴錯落起伏、吉他催聲急急，人人展演絕技。主唱者引頸高歌至一個段落，有洞簫幽幽，怨怨傾訴衷情，唱奏緩緩營造crescendo漸入高潮，一曲將了聲與樂同步高揚，聞者隨之激動振奮，久久不能平息。

歌詞別有創意，略作簡錄：

「—我就是那一隻披著羊皮的狼，只求你讓我靠近，讓我愛你相偎相依—你是我的獵物是我嘴裡的羔羊—不願別人把你分享—我摟你在懷裡裝進我的身體，讓你我的血液交融在一起—你確定看到我為你披上那溫柔的羊皮，是一個男人要改變命運的決定—我相信這真情在天地裡，是最高的榮譽。」

將「披著羊皮的狼」化作血淋淋的求愛方式，它應該還有其他的寓意吧！刀郎作詞功力匪淺，另一首歌：《虞美人‧故鄉》，敘說遊子歸來，父親已逝，面對年邁的媽媽。開篇引用屈原《楚辭九章‧哀郢》：去故鄉而就遠兮—。正曲：

「—少年的夢啊入暮的雲煙，都裹著殮衣歸來，那背鄉離土的憧憬，是光陰的遺骸—窮困的富貴，卑賤的榮華—蹉跎的無知歲月，是年少的號角佝僂的骨節—憂戚的母親祈禱著孩子的遠行—我怕你親吻我臉龐發現我眼裡的淚，

我怕你問我為何丟失了年邁的父親，我怕我見到你無言面對原來的我。」

《花妖》一曲的歌詞有：「—我是年輪上流浪的眼淚—一江水冷月光，滿城的汪洋—」

刀郎約五十出頭，頭髮刮得光可鑑人，濃鬚圍繞唇邊與下顎，戴著溥儀皇上的正圓形眼鏡，個兒不高，臉孔腰圍皆團團；著黑色圓領衫，寬大布料褲子。樂隊數十人穿著隨意，他們認真玩音樂，不搞時裝秀。刀郎是全方位天才型音樂家，他作曲、作詞、主唱、主導協調樂團演奏。近四小時的演出，曲曲皆是刀郎的創作。他的嗓音獨特，高聳嘹亮，略帶滄桑感。與田浩江相比，不如田老大聲音的雄壯寬廣，然而刀郎只唱自己的歌，韻味醇厚，節奏飄逸，情感真摯，獨沽一味無人能及。李宗盛曾說：「刀郎就是刀郎。」

刀郎鑽研古文化，已非吳下阿蒙，他譜出新樂結合了新疆的奔放粗獷，揉入江南蘇杭的婉約優雅；並將傳統及地方樂器編納在曲目中，有洞簫、古箏、月琴、嗩吶、二胡、三弦、琵琶、新疆胡揚等，和西洋樂器相互融合，各展所長。古箏嘈嘈切切亂彈起來，緊接著奔騰明快的西洋鼓樂、高音飆到了極處，繼之以尖銳霸氣的嗩吶聲，均獲得不錯的效果，為現代音樂開拓了嶄新的路途和領域。

一味崇洋、模仿、追求時尚，能獲得文化藝術上的創意嗎？「溫故而知新」依然是亙古不變的明訓，我們有天賜的世間瑰寶中華文化，它深不可測奧妙無窮，深入融會貫通、古為今用，入寶山一遊焉得空手而回呢？（作者為電影導演）