張延廷／台雙軌戰略：國防戰力及科技尊嚴

自四月起，在野黨爭取多年的國軍待遇調整終獲實施，提升「志願役勤務加給」及「戰鬥部隊加給」，在目前缺兵情況嚴重及招募不足窘況下，能提升招生誘因，並使線上的志願役軍人能長留久用，同時吸引社會有志青年投身軍旅，間接而言亦可提高軍隊素質。畢竟要結合日益高科技化、人工智能化、無人化的作戰場景，就必須有高質量的軍人才能發揮最大戰力，否則再多武器裝備也無濟於事。

近年台海周邊情勢瞬息萬變，緊張對峙快速升高，美軍印太司令帕帕羅稱，中共在台灣周邊活動已不只是單純軍事演練，而是在進行武統台灣實戰預演。此語出自美國印太地區最高軍事指揮官，顯然已非純粹為爭取預算所刻意誇大，可視為美軍高官對台海軍事戰略局勢發展的警語。

中共演訓明顯給地區美軍巨大壓力，但觀察賴政府除提出概念模糊「半導體供應鏈夥伴倡議」之外，對於如何應對當前台海潛在軍事風險卻墨守成規，只重提國防預算增加之語，尚有國軍人員招募不足、訓練如何達到與美國同步標準等，對建軍要件卻置若罔聞。川普幕僚對賴倡議無任何回應，反倒提出「對等關稅」主張，川普甚至逐漸虛化台灣晶片產業，讓人質疑賴政府對美國卑躬扈從，是否能換取台海長遠穩定與和平。

美國對台灣國防預算要求不以ＧＤＰ百分之三為滿足，暫且不論美國未來是否同意軍售台灣高科技裝備，單從我方人員招募培訓一項，就顯得與美方期待落差。例如國軍在今年度志願役人員「預算員額」僅十六萬人，已創下二○二○年以來最低，且今年員額編現比僅百分之七十八點六，各軍校又連年招生不足，這對未來培養操作高科技裝備主力幹部缺額形成隱憂，即便降低招募標準也不能一蹴可幾。現代化戰爭依靠高素質人員，台海不若烏克蘭，要決戰到陸地「城鎮戰」絕非國人所能想像與接受，倘若國防要件缺了最根本「可用之人」元素，台海安全無異將大開漏洞。

川普不同於拜登，完全是以美國利益唯我獨尊，不惜從聯邦政府內部單位裁員縮編，甚至包括軍事、情治單位都難逃其精簡，對其國內都下了重手，遑論對盟友。台灣既非「盟國」也非「夥伴」，卻成為美國高科技半導體產能最大競爭者達三十年，可想而知川普對台灣晶片產業攫取的野心。台灣高科技產業鏈、資金鏈、供應鏈、技術培養等優勢基礎，都將屈於美國壓力而逐漸外移，遑論還能讓川普有底氣對中共打出「台海和平」交易牌。

至於賴政府指盼立法院能夠百分之百支持國防外交預算，並希望能對目前被凍結之國防預算提出補救，卻未嚴肅針對敵情嚴峻威脅提出完整的國防建軍配套措施，僅見當前執政者仍然心心念念於朝野政治鬥爭、搞大罷免，把台灣政治風氣搞得烏煙瘴氣，也直接影響國軍第一線戰備力量及軍心士氣。

台灣晶片產能猶如國機國造政策，都是我國政府近半個世紀以來同心協力、篳路藍縷的成就，稍有亮眼表現即招來潛在對手覬覦和算計，現在竟被美國輕鬆移美擴大生產。這些跨越兩代台灣菁英所累積的果實，實在不應被政客作為掏空台灣的工具，大家應群策群力捍衛台灣科技權益及尊嚴。（作者為清大教授⼂空軍前中將副司令）