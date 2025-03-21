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李清志／樂高聖母院

聯合報／ 李清志
李清志
李清志

最近朋友從美國帶回了一盒禮物，禮物盒子沉甸甸的，很有份量！打開一看發現竟然是「巴黎聖母院」的樂高積木，讓我又驚又喜。

樂高積木公司去年推出一款建築系列作品「巴黎聖母院」，是一份重量級的建築積木，整盒積木共有四千多個零件，分裝在卅四個塑膠袋裡，說明書厚厚一本，記錄了聖母院大教堂在一一六三年至一七八六間的變化，而組裝次序，也是依照歷史時間軸來進行。

這座積木建築組裝不易，一個專業樂高愛好者，都要花好幾天的時間才能組裝完成，耗費時間和精力，有如實際在建造大教堂一般；不過成品的確非常精緻準確，包括拱窗、玫瑰窗，以及飛扶壁等歌德式建築元素都精細呈現，屋頂拆開還能窺見教堂內部結構細部，真的是令人歎為觀止。

巴黎聖母院是法國最著名的哥德式教堂之一，擁有悠久的歷史與獨特的建築風格。建築興建於一一六三年，於一三四五年竣工，歷時近兩個世紀。

一八○四年，拿破崙一世在此加冕為法國皇帝；而雨果於一八三一年出版小說《鐘樓怪人》，則引發人們對聖母院的關注，促成十九世紀的修復工程。《鐘樓怪人》多次改編為電影及動畫，讓巴黎聖母院成為全世界最知名的建築之一。

二○一九年四月十五日，聖母院不幸發生大火，導致尖塔倒塌，部分木結構屋頂被毀，修復工作歷時五年，耗資約七億歐元，終於在去年修復完成，十二月七日正式重新開放。在重新開放前，聖母院的鐘聲於去年十一月首次重新響起，標誌著修復工作的重大進展。法國總統馬克宏表示，聖母院的重新開放帶來了「希望的震撼」，象徵著巴黎的復興；當天川普也特別前往巴黎聖母院共襄盛舉。

修復過程中，工匠們使用傳統技術，精心修復了教堂的尖塔和玫瑰窗等重要結構。有趣的是，整個修復工程，竟然得到電玩公司完整的協助，才得以完成。

巴黎聖母院曾出現在多款知名電玩中，特別是以歷史或開放世界為背景的遊戲「刺客教條：大革命」，這款遊戲以法國大革命為背景，完整還原了十八世紀的巴黎，其中聖母院是遊戲中最細緻的建築之一。遊戲公司Ubisoft為了製作聖母院，花了兩年時間研究結構與細節，甚至後來提供這些數據給法國政府，幫助聖母院的修復工程。在遊戲中，玩家可以自由攀爬聖母院的外牆，甚至進入內部探索，成為建築愛好者研究聖母院大教堂的重要素材。

早年樂高主要是針對孩童設計玩具，樂高積木的內容偏向卡通、動畫、傳說故事等，不過後來為了拓展消費市場，開始與電影結合，推出「星際大戰」系列，成功擄獲星戰迷，「星際大戰」電影中的繁多角色、太空船、怪獸等，都成了樂高迷爭相收藏的積木，星戰迷不惜耗費鉅資，收藏星際大戰樂高玩具，也為樂高公司帶來極大的收益。

而樂高建築系列更成為大人的收藏品，其建築積木的考究與傳神程度，都讓人著迷！特別是建築大師萊特的東京帝國飯店、柯比意的薩維亞別墅，以及比薩斜塔、泰姬瑪哈陵等，都是可以放在家裡或辦公室陳列的「精品」等級物件。

如今樂高建築系列聖母院的推出，一方面呼應了巴黎聖母院大教堂的浴火重生；另一方面也重現聖母院的歌德建築之美，讓世人重新看見聖母院大教堂的榮耀。（作者為都市偵探、建築學者）

巴黎聖母院 建築 樂高

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