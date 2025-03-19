洪蘭／人際互動如何影響荷爾蒙

二個以前教過的學生回國來省親，請了幾個當年替他們寫推薦信的老師吃飯。席間一位老師低聲問我：你不覺得他們二人面孔愈來愈像，有夫妻臉了嗎？以前在學校好像沒這個感覺呀！我一看，果然如此，兩人面孔表情，舉手投足很有默契，問一下，他們說結婚七年了，難怪。看來當年芝加哥大學女生宿舍的女生月經會逐漸跟室友同步的報告竟是真的。散席後，等公車時，同事問我：女生如此，男生的荷爾蒙也會因互動而改變嗎？

會的，二○○五年有個長期追蹤實驗是每天早晚二次，收集四百六十五名當時廿一歲未婚男子的唾液，看他們雄性荷爾蒙的改變和行為的關係。結果發現早上唾液中，雄性荷爾蒙濃度高的人比較容易找到結婚對象，而結婚有了孩子後的人，早上唾液中，雄性荷爾蒙的濃度下降了百分之廿六，晚上則下降百分之卅四；那些有新生嬰兒的爸爸雄性荷爾蒙下降的最多，尤其是每天花三個小時以上照顧嬰兒的父親（這是和他們在實驗開始時的唾液相比）；而單身王老五的人早上雄性荷爾蒙下降的只有百分之十二，晚上則下降百分之十四。

研究又發現不只是和嬰兒互動會如此，跟嬰兒母親的互動也會。南加大的研究是追蹤廿七對夫妻，從懷孕開始，每八周測一次他們唾液中的雄性荷爾蒙濃度，一直到寶寶三個半月大，那時，再請他們填一份有關配偶滿意度的問卷。結果發現父親的雄性荷爾蒙在妻子懷孕時，就開始下降，而母親的雌性荷爾蒙則是快速上升（這是為未來的生產做好身體上的準備），到懷孕後期，先生下降的程度和太太上升的程度跟問卷中夫妻關係滿意度有關：夫妻關係愈正向，先生荷爾蒙下降的愈多，人還真的是彼此影響。

原來形容好朋友的「氣味相投」，除了體味還有荷爾蒙的關係。難怪康熙、雍正、乾隆三朝宰相張廷玉的父親張英臨終遺言只有六個字：「保家莫如擇友」，朋友對我們不只是友直、友諒、友多聞，還直接影響我們潛意識的行為。想要知道這個人值不值得交往，可以去看看和他來往的是什麼樣的人，這荷爾蒙還真厲害！

最近更有一個實驗，如果你假裝你是誰，竟也可以改變荷爾蒙的濃度。實驗者測量演員在演老闆開除員工戲，之前和之後，唾液中荷爾蒙的濃度。演員是男女都有，每個人要表演二次，第一次是演典型的男主管，財大氣粗，趾高氣昂的開除員工；第二次是演女性主管，不敢跟下屬眼睛接觸，無奈的執行上級命令。結果發現扮演第一次角色時，不論男女生，體內男性荷爾蒙都會升高（是的，女性身體裡也有男性荷爾蒙），原來權勢是男性荷爾蒙升高的原因，美國前國務卿季辛吉說權力是最好的春藥，說對了。動物打架前都要先虛張聲勢，把胸脯挺高，羽毛膨脹，把自己變大，不但騙敵人，連自己也騙。看到最近學術界大老緋聞不斷，權力果然是春藥，荷爾蒙果然是煽動性的語言，實驗誠不欺我！（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）