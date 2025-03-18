陳亮恭／流動與靜止間的池上哲思

群山環抱的池上放慢了時間的流動，八千人的小鎮獲選全球知名「慢城」（Cittaslow）。北倚海岸山脈，西靠中央山脈，綿延不絕的稻田，隨著季節更迭展現不同風貌。池上重新定義人與時間的關係，慢並不是停滯，而是種有意識的選擇，選擇與自然、與社區建立深層的共生。清晨池上被輕霧環繞，如夢似幻的村落，時光律動變得柔和。在池上，慢不是種速度，而是種生活，體現在每一個生活日常的細節，讓時間沉澱出獨特的質感和深度。

錦新三號道路兩旁是一望無際的稻田，茄苳樹下老師和孩子們交談，樹葉間灑下的斑駁光影，有種簡單而恆久的美。時光倒流兩千年，這情景就像《論語》中孔子與弟子的日常。微風輕拂，遠山的輪廓在天邊若隱若現，茄苳樹似乎幻化為菩提樹，呼應著佛陀與須菩提在《金剛經》中的對談。「如是我聞」就像《論語》反覆出現的「子曰」，佛陀傳遞智慧的場景無聲的穿越至池上，哲理超越時空，隨著流動的雲與輕撫的風，在兩千年後的時空低吟回響。

「凡所有相，皆是虛妄。」然則眼前風光，豈能盡屬虛幻？世間萬象，如晨霧初散、夕照暉映，並非單純的有無，而是變化的流轉。美醜善惡皆如浮光掠影，剎那間浮現又隨之消散。「應無所住，而生其心。」觀天地萬物，不為形相所繫，不為執念所累。池上風物亦隨四時遞嬗，來去皆如飄渺雲影，無礙無拘，唯留寂然與自在。

稻田自青綠轉為金黃，循四時而變，風掠過田間，輕輕撩動葉梢，帶走瞬間的念想，卻留下無聲的流轉。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」遙望中央山脈與無垠稻田，雲煙輕繞，山水村落隨之變幻。影與光交錯，夢與現實相融，凡世如流，於時光中來去，終究歸於靜謐。

池上的獨特，不在壯觀的中央山脈風景與金黃的稻浪，在於一種與時間悠然共處的心境。這份悠然體現「空」的境界，但，「空」並不是虛無，而是接納與包容的開放。喧鬧的都市叢林或也能實踐《金剛經》的生活哲理，如同不識字六祖惠能的頓悟，智慧無須借助詞藻堆砌便能傳遞。然而，池上這個特殊的時空從空氣、清風、雲彩、山巒時時具有禪意，人們實踐著「但用此心」的直觀智慧，讓人回歸本心，享有靜與空的奢侈。

「台灣好基金會」長年深耕池上與社區共融共好，發掘台灣土地與人民的美好，《金剛經．諸相非相》聯展是蔣勳老師及其得意門生在池上穀倉藝術館舉辦的藝術盛宴。在撤展之前，趕赴池上見證藝術、哲學、生活、人與空間的融合，散步田間或坐看山與雲的變化皆有所得。稻田旁，農婦行著補插秧的日常，其恬靜神色，純熟手勢，以及言談間的樸素從容，無不映照出池上生活哲學的深意。

「台灣好基金會」讓池上成為藝術之鄉，每年的「池上秋收稻穗藝術節」一票難求，在山脈間、稻田中舞台流動的樂音與歌聲，慢城池上成為觸手可及的藝術殿堂。由蔣勳老師擔任總顧問與首任駐村藝術家，「池上藝術村」提供藝術家靜思創作的空間，《金剛經．諸相非相》聯展融合藝術與哲理，更為池上增添生命，池上如今已不只是地名，而是一個靜與空、藝術與哲思的專有名詞。

（作者為台北市立關渡醫院院長）