馬凱／去美元化將走向金本位制？

儘管美國總統川普厲聲警告金磚國家，若續推去美元化，將開徵一五○％關稅，巴西總統最近仍毫不畏懼，繼續鼓吹去美元化。而俄羅斯則倡議，在金磚國家之內建立「金磚之橋」，包括一個去中心化的共同支付訊息系統，「BRICS DCM」，不受任何國家控制，各國管理各自的節點；以及一個共同支付系統「BRICS PAY」，類似常用的Ｐ２Ｐ匯兌平台，可直接用本國貨幣進行匯兌支付。如此不僅可避兌美國所控制的「SWIFT」支付系統，還能節省費用。

這些雖然尚未實現，但已經為去美元化預做準備。同時由於中國大陸近年來努力推動人民幣國際化，以人民幣交割的交易兩年多來增加近兩倍。由於沙烏地阿拉伯已同意以人民幣出售石油，更將如虎添翼，使其跨境流通量進一步擴大。

另外，中、俄、巴西、印度等國都在大力削減所持美國國債，改買黃金；使得美國國債在全球外匯存底中的比重六年多裡大減○點四四兆美元，自卅九點九％降為廿七點五％；而同一時間黃金在國際準備所占的比重則自四點一％上升到八點八％，翻倍而有餘。近廿年，美元在全球貿易額占比也由七成大降到不及六成。

凡此種種，都顯示美元在國際市場中的地位正快速滑落。根本原因即在於美國的赤字急遽擴張，國力也不如之前的雄霸天下；再加上運用美元及SWIFT做為制裁武器，令許多國家心生畏懼。這還都是在川普二月十日大揮關稅大棒之前的事。如今川普以關稅狂掃近鄰及盟友，四處樹敵，各國對美忌憚更甚；尤其是那些向來並不友好的國家，反應必十分強烈。

各國搶買黃金的舉動，也顯示對美元信心的下跌，尤以中國大陸為甚；因為擔心兩國交惡，美國也會以對俄羅斯相同的手法，以美元為武器制裁中國大陸。除了央行大量購入黃金，更開放銀行也可以大買黃金，再加上許多秘密購買的行為，所購入的黃金比官方所宣稱的可能高出十倍。

這些行動，讓人聯想，是否美元本位制即將衰微？不斷去美元化，最後全球會出現怎樣的貨幣制度？富比士雜誌認為，金本位制可能回歸，因為出現了四個跡象：首先，央行大買黃金，尤其是中、俄、印度、土耳其更是狂買；其次，加密貨幣大興，這代表一種以高科技方式表達的貨幣求救信號；第三，全球債務大增，目前已達三千兆美元之多；第四，金磚國家崛起，已有四十多個國家有意加入，成為對抗美元的重要勢力，而印度則嘗試發行以黃金為基礎的國債。

金本位制這個已經被布列敦森林會議拒斥八年的舊制，真有可能回歸嗎？由於八十年來，美國藉美元本位制凌駕群倫，尼克森更悍然在一九七一年廢棄以卅五美元兌換一盎斯黃金的承諾，讓美國可以廢止換取全球物資，占盡天下便宜。但六十年來，當初的金價只及今日的十％。美元貶值幅度與金價早不成比例，重回某種形式的金本位制，或許已非天方夜談。