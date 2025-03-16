陳力俊／十億元捐款的高教傳奇

日前參加某國立大學校長就職歡迎茶會，新校長宣布不久前該校獲得一筆十億元的捐贈，是建校六十幾年來獲得的最大筆捐款，將對發展校務有莫大助益。由於沒有提到捐贈者的姓名背景，很顯然的是當事人不願在此時對外表明身分。

事後了解，此項捐贈過程頗具傳奇色彩；原來是前任校長在卸任前不久，在校園中碰到一位訪客問路，他即順道帶訪客到活動會場。途中談到學校概況，訪客並詢問學校有什麼需要，經費大概是多少。到達目的地後，兩人握手道別，而校長也趕赴參加另一項活動。

兩人萍水相逢，最可能的是平日生活中的點滴，不會激起任何漣漪。不料校長在活動結束回到校長室時，這位訪客帶了一位在美國傳產事業上的合夥人在會客室等待。三人談了約三十分鐘後，兩位來客表示將共同捐贈三千萬美元給學校，沒有任何附帶條件，但希望不要透露身分。

校長自然是滿心歡喜，但對天外飛來大筆捐款還是有一絲不敢置信。所幸幾天後就收到對方一筆十萬美元的匯款，經詢問是先試試匯款是否能順利進行，接著於幾天內匯足另外三千萬美元，實際捐款是三千零十萬美元。

對台灣苦於「化緣」的大學校長來說，這故事有如「天方夜譚」，尤其兩位善心人士，並非該校校友，也沒有其他特殊淵源，只是抱著回饋社會的心懷，在特別時間點，隨緣捐贈；試想校長沒有巧遇訪客，沒有順道帶路，沒有談得投機，不會有在三十分鐘內獲得素昧平生的訪客約十億元捐款，堪稱神奇。

台灣在約三十年前執行教改廣設大學政策，又由修憲刪除憲法明定教育經費比例下限，不僅讓大學經費稀釋，而且普遍嚴重短缺。尤有甚者，教育部對大小事，施行微管理，一方面提供經費不足，一方面又強令學費凍漲多年，迫使各校必須爭取教育部推動的各種政策，如南向、雙語等勞民傷財，而效用可疑的政策，也影響到教學成效。大學在資源不足與法規限制下，於延攬人才與留才方面，缺乏競爭力，因而在世界大學排名上，節節後退。

在前年舉行的一系列「高教論壇」中，有先進提到台灣高教是住在加護病房，靠打點滴維生，也有比喻為躺在擔架上，並非誇大其辭，而是很多同儕的共識，如果不正視，終將構成國安問題。

可嘆的是期待公部門大幅增加經費，相當不切實際，產學合作常無助於學校收益。剩下的則只有在制度上大翻修，也就是要教育部鬆綁。另外如私人捐贈能大幅增加，自然會有很大助益，但往往「可遇不可求」。

印度大文豪泰戈爾曾說：「世界最難得的是行善不求回報」。台灣雖然富豪眾多，但對大學的大筆捐贈即使有大樓冠名等回報也很少見。對卓有聲譽的大學，校友發達後飲水思源回饋母校億級捐款也僅偶有所聞。這也是此次兩位台商捐贈十億元義舉極為稀奇之處，很值得大書特書。希望能給在地富豪有所啟發，見賢思齊，共建美好社會。

台灣為獎勵興學，由財政部制定節稅辦法，最高可減免捐款百分之四十的稅額，但顯然力道不足。建議政府可仿效新加坡的做法，也就是將最高減免捐款稅額提高到百分之五十或更多，來激勵並帶動社會捐資興學的風氣。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）