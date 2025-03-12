人生，需不需要「快速通關」？

過年假期，帶孩子去遊樂園，每項設施都要排一小時。園方很「貼心」，只要多付一百五十元，就可以走幾乎沒人的「快速通關道」。

該帶他走嗎？我不想讓他從小就覺得人生有捷徑，只要花錢，就可省去生活中的麻煩。麻煩可以培養耐心，而耐心是錢買不到的。

另外，我也希望教他：等待是生活的一部分。生活不可能分分秒秒都有趣，每個人都必須做一些枯燥的事。我們得試著享受這些無趣的過程，或至少熬過它。等待本身，是遊戲的第一關。等待，讓遊戲更好玩。

但這些是大道理，大人都懶得聽，別說小孩了。

我看他爬上欄杆，眺望已經開始玩的小朋友，彷彿被困在監獄，仰望自由的天空。我試著講故事給他聽，但他只想看手機。

好不容易輪到我們，結果設施不如預期好玩。最後連我都覺得枉然，別說他了。

等待固然可以培養耐心，但我也不想讓他以為：只要等待，人生就會扭轉。因為身為大人的我們都經歷過，花時間去等不值得的人或事，只是浪費了可以追求其他人和事的時間。

乖乖排了兩輪，體會過「耐心」。然後我買了快速通關券，體會「通關」。

然後我發現，快速通關並不會讓設施更好玩或更不好玩，但它的確可以讓我們在有限的時間玩到更多。也就是說，錢未必是花在減少麻煩，而是增加機會。本來一天只能玩五項，現在可以玩十項。

玩得愈多，就愈知道哪些值得、哪些不值得。於是下一次再到遊樂園，可以判斷哪些值得排隊、哪些根本別碰，而哪些值得用「快速通關券」來增加體驗。比如說，旋轉木馬不值得用，因為需求較少，每次供給的數量較多。賽車絕對值得，因為可以鍛鍊很多技能，但每次供給的數量很少。

人生是一個遊樂場，大人也在各個「設施」間排隊。插隊和走捷徑當然不行，但苦守寒窯也沒必要。活一遭的目的不是「快速通關」，甚至不是「通關」。談戀愛、養小孩、品嘗美食、林間散步…有些事的美好在於「過程」，而不在「完成」。

但「快速通關道」還是有價值。它讓我們有更多的體驗，學會自己要什麼、不要什麼、如何分配有限的資源來追求想要的。後悔是難免的，但每一次後悔，就增加一點智慧。

苦等＋砸錢，我們度過一天。離開年假的遊樂場，我帶他慢慢走向人生的遊樂場。他要進入的遊樂場，比我去過的複雜。我無法教他怎麼玩，只能培養他玩和輸的能力。背後的摩天輪，緩慢地旋轉。他將開始，那高低起伏，但視野逐漸廣闊的人生…。（作者為作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）