趙春山／天下大亂，形勢大好：中共外交布局

今年是中共「十四五」規畫的收官之年，從中共總理李強提出的政府工作報告看，今年「兩會」關注的重點應是經濟議題。中共外交工作的主要任務，就是為經濟建設營造一個安全穩定的外部環境。

中共外長王毅日前在中外記者會上表示：「當今世界變亂交織，確定性日益成為全球稀缺資源。」因此，中共外交「將以中國的穩定性穩住不確定的世界。」但毛澤東說過「天下大亂，形勢大好」，中共面對習近平眼裡的世界「百年變局」，恐怕不會只是「以不變應萬變」。

毛澤東在一九七四年二月提出畫分「三個世界」的戰略思想，他認為美蘇發達國家是「第一世界」；亞、非、拉丁美洲等發展中國家是「第三世界」；位於兩者之間的日本、歐洲、加拿大等發達國家則是「第二世界」。

毛澤東指明美蘇兩個超級大國是當時造成世界不安和動亂主要根源，它們推行霸權主義和強權政治。而中共的外交戰略就是建立第二和第三世界國家的「統一戰線」，來進行一埸反霸鬥爭。

從冷戰到後冷戰時期，國際形勢物換星移，發生了很大的變化，國際關係也變得更加錯綜複雜。但從王毅在記者會上的談話，我們可以看到昔日中共「三個世界」戰略布局的影子。

前蘇聯解體後，美國成為「第一世界」的唯一超強。中共認為川普不會讓「中國崛起」挑戰「美國的再次偉大」。我們注意到今年李強報告的涉外部分，若與去年相較，多加了「反對一切形式的單邊主義、保護主義」。我認為這段文字的「針對性」很強，就是劍指美國。

川普在「美國優先」之下，對外採「無差別待遇」，甚至如季辛吉所說，讓人有「當美國敵人危險；當美國朋友則是致命」感覺，也給予中共運用美國盟友追求安全和經濟利益的「兩面性」，在「第二世界」擴大影響力。

王毅在記者會高度評價「全球南方」的重要性，並以第三世界「代言人」自居，表示「將為中東人民爭公道」；認為「拉美人民要建設的，是自己的家園，不是別人的後院」；強調「中國和非洲從來都是命運與共的好朋友」。由此可見，中共已把「第三世界」視為他的一塊外交基石。

習近平在上月廿八日中央政治局的集體學習中，強調要「把平安中國建設推向更高水平」，其中政治安全是首位。因此，對美關係勢將成為當前中共外交的重中之重。針對川普啟動關稅戰一事，王毅說：「如果一味施壓，中共必將堅決反制。」中共目前的做法是累積抗壓實力，並規畫各種反制措施。

有西方評論認為，中共未來會在台海輕啟戰端；但相反地，中共外交部前副部長傅瑩卻提醒，中方需要高度警覺和防範的是：美國未來在亞洲地區將做哪些調整？是否會進一步利用地區紛爭給中國出難題，增加摩擦，甚至引發衝突？

我認為中美對抗仍是一場「沒有硝煙的戰爭」。川普熱衷交易式外交，但面對他的不可預測性，美國的歐亞盟友除了加強防衛力量，就是尋求「志同道合的自主」。目的都是為了增加自身籌碼，迎接一個談判時代的來臨。

兩岸互不來往，但台灣安全不能一切仰賴美國。自助人助，台灣的生存之道，恐怕必須先從鞏固「內部堡壘」做起。（作者為淡江大學榮譽教授）