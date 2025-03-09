周行一／你還擔心錢嗎？

錢如果不是我們最煩惱的問題，一定也是最大煩惱之一。儘管每個人有不同的錢煩惱，不過通常最擔心的還是錢不夠，財富少的人可能覺得有錢人不會想要更多的錢，但是許多富人也擔心錢不夠，這是台灣社會經常有人被金融詐騙的最主要原因，依據警政署的統計，民眾每天受騙金額高達數億元，實際數字當然比統計數字高。

如果我們知道一生需要多少錢可以達到自己想要的生活，而且有一套做得到的方法去達成，你就不會對錢這麼焦慮，容易受詐騙誘惑了。我們應該問兩個合理的問題：我的夢想生活需要多少錢？我有能力有這麼多錢嗎？

只要願意認知五件事，這兩個問題就有解答了。第一、大家一定同意，夢想不能不切實際，例如，一般人不會覺得在匈牙利買城堡是合理的夢想；第二、人生當中「需要的」比「想要的」重要的多，我們需要豐衣足食，但是不一定要天天山珍海味；第三，辛苦工作賺錢省下來的儲蓄對達成夢想一定會有幫助，如果儲蓄能夠得到一個合理的投資報酬一定更有幫助。

第四、報酬率合理，達成的機會才高，比市場平均報酬率低的回報合理，因為只要握有指數型基金即可達成，超過就不合理，因為需要有能力選擇比指數型基金好的投資標的。這一點是大家最難認知的部分，例如，明明媒體就常介紹很厲害的投資達人，或者我參加的Ｌｉｎｅ群組大家都有賺大錢，為什麼我不能一樣？有這種疑問是因為人的心理狀況很容易受這類資訊導引而相信自己也能靠投資理財賺大錢，如果你用生成式ＡＩ、ＡＰＰ或者軟體詢問以下問題：「我如何避免被媒體或別人誤導做出錯誤的投資決策？」「一般人能期望的合理投資報酬率該是多少？」你會了解追求超過市場可以提供的高報酬率是不切實際的。

第五，工作所得才是最關鍵的財富來源（請見二○二四年十一月二日我的專欄文章），所以人生夢想需要從工作所得省下來的儲蓄所能獲得的投資報酬率達成，第五的認知幫助我們了解什麼夢想比較實際。

只要接受了這五個認知，就可以開始做人生理財規畫，為人生需要多少錢找答案了。首先要為職涯訂定目標，幫助思考自己未來的所得；接著考慮需要與想要的生活水準，以及未來的重大花錢夢想，例如買房子、累積退休準備金、子女教育基金、長壽準備金等等；最後以自己的投資風險偏好及承擔風險的能力，找出在整體考量了未來的收入與支出、理財目標、投資風險承擔能力後，要達成人生夢想所需要的合理投資報酬率。

只要願意在投資報酬率必須合理的條件下做理財規畫，就能找到一個務實可成的理財規畫，接著就是腳踏實地的執行理財規畫，一陣子之後，你將發現，因為一直努力活出想要的人生，你可以有新的理財規畫，追求理想更高的人生。如果我們能認知，不需要靠不切實際的高投資報酬就能達成務實的人生夢想，會受金融詐騙的機會就大為降低了！（作者為行珩全人均衡系統創辦人）