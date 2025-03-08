方祖涵／陳偉殷，台灣高雄鄉下的孩子

左肩棘上肌肌腱全層撕裂、肱二頭肌肌腱病變、肩胛下肌肌腱部分撕裂、前下關節囊撕裂、肱骨對肩關節韌帶撕脫…二○二二年七月，剛過三十七歲生日沒幾天的陳偉殷進了手術房，主治醫生尼爾．艾爾崔克是業界權威，幾乎所有職棒名將（包括後來的大谷翔平）都是由他親自操刀，從肩關節後側置入關節鏡後，才發現情況比預估嚴重。

雖然術前做了核磁共振檢查，可是有些軟組織或韌帶損傷，只有實際經過關節鏡操作時，才能更仔細確定位置與嚴重程度。艾爾崔克醫生接下來花了幾個小時，刮除全層斷裂的肌腱、重新鑿製骨槽，放置人工纖維縫線，電熱清理後盂唇，擴大肩峰空間。基本上來說，是用手術材料跟剩下堪用的部分，做出一個新的肩膀。

職業運動員從肩膀傷勢復原很困難，陳偉殷決定開刀之前就知道。在阪神隊最後幾個月，他連每天睡覺都會被肩膀痛醒。不過疼痛不是動刀原因，而是想再投球的執著，「就算只有百分之十的機會，我也要嘗試；就算結果是失敗，對未來經歷相同情況的選手，這也會是可以用的參考」—像他這種把海賊王倒背如流的人，常常會在無意間就說出像魯夫那樣，讓人覺得驚奇感動的話。

開刀完之後是漫長的復健，剛開始連手都舉不起來，幾個月後可以傳接球，測速槍卻只停在青少棒選手的數字。他在波拉斯加州基地與西雅圖私人訓練機構往返，整段過程日復一日，過了一年多才終於找到跟新肩膀相處之道。去年球季在中南美洲與獨立聯盟邀約之間，他選擇加盟紐約長島鴨，希望找回比賽感覺。五月他投出超過阪神時期的球速，四縫線抵抗地心引力的直球，讓打者只能擊打下緣的感覺也回來了。

可是時代終究有終點，儘管有更多冬季聯盟球隊提出合約，陳偉殷決定把棒球生涯終戰留給台灣。他離開長島鴨，安排了一系列自體血小板血漿療程，注射前先把時間算好，如果十二強或是資格賽需要他，就可以重新開機，再讓身體接受最後一次挑戰，可惜緣分沒有讓事情發生。

我常想到老教頭戴夫．華勒斯幾年前的這段話：「我很幸運在生涯裡遇到三個亞洲國家最好的投手，日本的野茂英雄、韓國的朴贊浩，還有台灣的陳偉殷。」能共享這個世代難得的美好回憶，何嘗不也是球迷的幸運？

我會記得他那順暢華麗的投球英姿，還有二十年職業生涯不停追逐新夢想的努力。這些年來，有些時候他忙於比賽，或單純需要代筆，我們都會幫忙寫出他想說的話。可是這次退休感言的每一句，都是陳選手自己跟陳太太琢磨出來的結果。

「謝謝你，棒球，讓一個來自台灣高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台，實現夢想」，他寫著，「再見了，我的投手丘」。

再見了，我們的陳偉殷年代。（作者為運動文學作家）