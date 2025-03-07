陳力俊／「美國世紀」的未來

「美國世紀」是指二戰之後的時期，在此期間無論好與壞，美國一直是主導全球事務的強權。美國總統川普再任以來，對內對外頗多大刀闊斧的「驚世之作」，讓人思考，是否能重振逐漸式微的「美國世紀」或加速其衰微。

約瑟夫．奈伊是研究現代美國實力的世界知名權威，其著作影響了好幾代的學者和政策制訂者。他在二○二四年出版回憶錄《活在美國世紀》，講述他在二戰結束後「美國世紀」前八十年的故事，可視為從美國建制派觀點盤點「美國世紀」。

歷史學家有時將美國世紀分為四個重疊的階段：一是二戰後一直延續到一九七○年代的自由秩序；二是一九八○年代雷根展開的新自由主義市場秩序；三是一九九一年蘇聯解體後到伊拉克戰爭，以及二○○八年到二○○九年金融危機期間唯一的超級強權時代；四是眼下的第四階段，這是現在進行式，自從二○一○年代以來，中國幾乎和美國並駕齊驅，成為美國的競爭對手，特徵是民粹主義對全球化和中國崛起的反應。

他在二○一五年出版的《美國世紀的終結？》討論給子孫和他們的世代留下一個怎樣的世界，認為「美國世紀不會終結」。然而，美國在本世紀的主導地位將與廿世紀不同；美國面臨的最大危險不是被中國超越，而是權力的擴散恐導致混亂失序，或者說無法完成任何事。

中國是非常強大的競爭對手，雖有很強的優點，但也有缺點。在評估整體力量平衡時，美國至少有五個長期優勢：一是地理，二是能源，三是大型跨國金融機構和美元的國際地位，四是人口，五是關鍵技術。在生物、奈米和資訊方面，一直處於領先地位。中國的研究型大學仍落後於美國。

美國在大國競爭中握有強有力的籌碼，但如果因中國崛起而陷入歇斯底里的恐慌，或認為中國已達「巔峰」而感到自滿，可能會打出一手爛牌。丟棄高價值的籌碼，包括強大的盟友和在國際機構的影響力，將是一個嚴重的錯誤。中國並沒有對美國的生存構成威脅，除非美國自己犯下重大錯誤，陷入一場大規模戰爭。

某些歷史學家將當今思想和聯繫的流動，比喻為五個世紀前文藝復興和宗教改革造成的動盪，但前者的規模要大得多。事到如今，世界比以往任何時期都更加富裕，但面臨的風險也更大。總體而言，奈伊對美國是「審慎樂觀」；展望未來，人類社會在健康、財富和社會道德方面將有所進步，但須擔心科技發展、戰爭和氣候變遷。

另一方面，奈伊觀察川普首次擔任總統四年間，對美國和對世界來說都很煎熬，因為川普對國際事務的情緒智力很低，而且高度自戀，限制了情緒智力。川普知識不足卻懶得學習，對個人認可的持續需求導致了有缺陷的政策，削弱了美國的盟友關係。他不願意面對自己不喜歡的證據。此外，川普根本不在乎會不會傷害別人。無論在國外和國內，很少談論道德。不尊重制度和真理，讓美國喪失了軟實力。

川普拒絕自由的國際秩序，從而改變了美國世紀。奈伊視川普初次執政為一場嚴重的交通事故，而非致命的車禍；不意政治狂人竟能強勢班師回朝，並且經四年沉浸，「準備好了」雷厲風行新政，讓美國未來充滿變數。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）