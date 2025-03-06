葉匡時／DeepSeek人才策略的啟示

葉匡時 中國大陸深度求索（DeepSeek）因為可以用低廉很多的算力與成本，來達到幾乎等同美國最先進的OpenAI的能力，震驚全球，同時也引發有關AI科技發展的討論。很多人會問，為何大陸可以發展出DeepSeek而台灣不能？這個問題並不公平，我們也可以問，為何台灣有台積電而大陸沒有？任何一個企業的成功都涉及體制文化等外在的環境因素，也有組織自身的策略定位、人才政策等內在因素。這裡僅就DeepSeek的人才與管理政策，來探討值得我們借鏡之處。

大致來說，DeepSeek的人才與管理政策有四個特色：一，選聘從學校畢業不久，但是頂尖優秀的STEM（科學、科技、工程、數學）人才。優秀有很多定義，這裡指的是高智商與頂尖的STEM素養。DeepSeek員工大多是畢業自中國頂尖大學的學霸。他們大多沒有出國深造，最多在其他企業工作過五年，也就是說，大多是社會新鮮人。創辦人梁文鋒認為，新鮮人比較能不受局限發想創新。二，給員工優渥的待遇。三，提供員工豐富的工作資源。DeepSeek員工進行研發時，不必擔憂算力或其他資源不足的問題。四，扁平化不官僚的組織運作。員工可以很機動地根據需求而調整研發項目與團隊。

假定有某家台灣企業想用類似的政策，在台灣從事頂尖的創新研發工作，是否可能做到？以台灣企業的實力，只要有決心，前面四點中的後面三點都不會是太大的問題，最大的困難應該來自第一點：台灣並沒有足夠的優秀人才。主要原因有二：一、台灣沒有足夠大的人口基數，自然比較難找到足夠的優秀人才。二、台灣高等教育的選才與STEM教育江河日下，難以培養出高比例的優秀人才。

大陸有十四億人口，台灣只有兩千多萬人，單純從數量來說，大陸的優秀人才數目絕對要比台灣多很多。而在少子化的趨勢下，人才庫勢將日益枯竭。美國是有三億人口的大國，但他們還樂於接受全世界的人才，美國各大學與科技公司，都有大量來自中國、印度的優秀人才，足以為證。因此，純就增加人才總量來說，台灣應設法多引進國際優秀人才。川普上任後，國際人才到美國的大門已變成窄門，台灣是否有可能在政策上，設法積極去吸引那些不易留在美國的優秀人才？

就算是小國寡民，只要有良好的教育，仍可培育出高比例的優秀人才。以色列人口不到一千萬，卻有全球排名前五的高科技創新創業生態系統。以色列可以有如此了不起的成就，應該歸功於他們良好的STEM教育，以及菁英培育政策。台灣原本有良好的STEM與菁英教育政策，但在廣設大學、減少升學壓力、讓孩子快樂成長等理念下，學校對學生的要求遠遠不如早年嚴格。過去台成清交畢業生都具有相當的素質，但現在卻很難說。政府應該積極檢討目前STEM教育的方式與水準，而不是跟風地去廣設補習班式的AI學程。

再優秀的人才，如果沒有其他優秀人才的激盪，能發揮的能量有限，有足夠的人才聚集，就能產生乘數效益。如果DeepSeek只聘少數幾位天才學霸，應該難有今天的成就。其實，矽谷的成功公司，如輝達、微軟、蘋果等公司都有類似DeepSeek的人才與管理政策。台灣企業因為以生產製造為主，研發偏重於漸進性的製程創新，而少有突破性的產品創新，因此，也比較不需要聘用大量的優秀人才。如果台灣企業真要在研發創新具有世界級地位，在人才與管理政策應該要大幅翻新。（作者為陽明山未來學社理事長）