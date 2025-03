陳冲／國際政治再演財富重分配

近日國際媒體,不時出現一個久不現江湖的字眼,SOI(Sphere Of Influence),觸動不少敏感的神經。百餘年前,SOI的中文詞彚「勢力範圍」初次問世,在中國近代史上,代表一段極不愉快的經驗,列強瓜分中國,劃分勢力範圍,就是標準的「人為刀俎,我為魚肉」近代版。十八世紀上海的五國租界,天津的九國租界,以及市區內至今猶存的一些異國風采,都為SOI留下傷痕創斑。

其實SOI,在歷史上不絕如縷,只是不同時間,在不同地方,上演不同的故事而已。早期的殖民主義,就是另種型態的勢力範圍,以晚近的烏克蘭戰爭為例,從上世紀末的去俄羅斯化、北約東擴,及至併吞克里米亞(二○一四)、逐步發展為大舉入侵(二○二二),無非就是不同陣營在擴大勢力範圍,捭闔縱橫,終於發生軍事衝突。最近歐洲媒體細數美國拋棄庫德族、聽任阿富汗盟友自生自滅等,也不過就是勢力範圍角力的階段性結果。布林肯實話實說:If you're not at the table in the international system, you're to be on the menu,日前烏克蘭總統在白宮的激烈言詞,應該就是最佳註腳。

回顧歷史,二次戰後,殖民主義一時式微,一九五五年亞非國家在印尼召開的萬隆會議,就是民族自覺的具體表現。針對戰前歐美的殖民以及戰後蘇聯的擴張,最後會議公報中一致決議譴責「一切形式的殖民主義」,在人類歷史上有重要意義(參見本人二○一四年十二月廿一日民意論壇「萬隆會議六十周年前夕」一文),可惜列強不能記取教訓,七十年以降,殖民陰魂不散,對各據勢力範圍,始終不能忘情。

上月底,美國國務卿魯比歐接受Breitbart News訪問,表示川普總統所為,只是希望美國再次受到尊重(President Trump, what he wants is America to be respected again in the world),話雖懇切,但尊重從何而來?一九四四年各國集會達成布列敦森林協議,確定美元為國際準備貨幣的共主,其中主要原因是美國承諾,一盎司黃金固定兌換卅五美元,此種江湖老大豪氣口吻,能不贏得武林尊重?但之後因六零年代數次美元危機,老大眼看大局難撐,一九七一年尼克森總統無預警宣布關閉Gold window,停止各國黃金美元的兌換,功在美國(美元霸位已穩,又無須負兌換之責),事後所有總統均蒙其澤,但美國還能期待大夥的尊重?再加上當年美國財政部長康納利火上添油的一句名言:Our currency, but your problem,各國敢怒不敢言,自然談不上會有何尊重。

從上世紀就鼓吹全球化、著作等身的美國專欄作家Thomas Friedman,近十年因美國反手譴責自由貿易,一直悶悶不樂。上周在紐約時報專欄撰文,提出他對美國現狀的不解,無論如何,「我輩熟知的美國已不復存在(the America you knew is over)」,這句話恰好答覆前一日魯比歐的不解,多次的背信毀約,誠如佛里曼在文中所說,美國賴以捍衛的基礎價值、盟友關係及真理,都已岌岌可危或可交易(all in doubt-or for sale),佛里曼言論或許有些天真,但卻是烏克蘭期待的空谷足音。

司馬光在資治通鑑中曾謂:王者不欺四海,霸者不欺四鄰,看烏克蘭總統澤倫斯基在白宮舌戰川普,應該是曾期待美國是王者,俄國扮霸者。川普所言儼然是以王者自居,普亭所為顯然是以霸者自許,而我們以中華文化要求美俄兩國,是否又陳義過高?食古不化?

在國際輿論上,SOI又成顯學,萬隆會議已過去七十年,人類似乎白忙一場,無力阻止列強再劃各自勢力範圍,演出新殖民主義。只是在這場全球財富重分配時,誰是刀俎?誰又是魚肉?可憐司馬光,又要擲筆三嘆!

(作者為財團法人新世代金融基金會董事長)