楊志良／誰在促進統一？

賴總統目光如豆，所用的官員大多更缺見識，說是蛇鼠一窩恰如其分。一個草屯鎮長的補選，民進黨精英盡出輔選，陣仗不輸全國的大選，政務委員陳時中站台時，高調宣稱草屯鎮長的選舉就是全國大罷免的前哨站，藍白為了反制，只好請出韓、朱、盧多位黨的領導及立委等精英，以支持藍營的候選人。

民進黨提出大罷免，將導致台灣選完就罷，罷完再選，選完再罷，年年都在「選舉」，這就類似一九六六年到一九七六年大陸的文化大革命，天天在政治動員，各種社會、經濟、教育建設全部停擺。反觀台灣能有今日，應該感謝的正是蔣經國在中共文化大革命的末期開始進行十大建設，開創了台灣錢淹腳目的經濟輝煌年代。

然而自從蔣經國、孫運璿、嚴家淦、李國鼎這些遠見與能力兼具的政治家凋零，接下來的領導人一代不如一代，台灣的人力及品質敗壞到動搖國本。首先是「生不如死」，二○二四年死亡二十點五四萬，出生十三點五六萬，過去多少能稍有回升的龍年，這次反而是有史以來出生人數最少的一年，以致全台人口減少了七萬。依照聯合國的資料，台灣是全球出生率最低的國家，未來只會更加嚴重。為何如此？因為台灣的結婚率也是全世界最低的，二○一一年結婚有十六點五萬對，達到新高（因係民國百年，寓意百年好合），再來每況愈下，逐年減少，二○二四年只剩十二點三萬對，離婚卻增加二點八萬對。

除了不婚不生以外，更嚴重的是二○二四年有二十三萬人次嘗試自殺、自殘，二○二三年自殺死亡三八九八人，較前一年增加一一一人。馬英九總統任內施政失誤必然多有，但至少心中有人民，在我任衛生署長期間，他多次親自電詢我上個月自殺人數，因為自殺代表對未來完全放棄，是政府施政最好的指標。賴總統心中沒有人民，必然沒有問過衛福部長自殺人數，否則施政不至於敗壞至此。

因為產業不興，薪資偏低，二○二三年有六十二萬國人赴國外就業，而以大陸為主，因此台灣最缺的就是「人」，除各縣市缺公車司機外，餐飲業、旅宿業、其他各行各業，無不缺人。就連天龍國的台北市，國中小老師竟然缺一千八百人，大學教師嚴重老化，缺乏新血。

最可怕的是常備軍人賠款離職越來越多，而口口聲聲抗中保台的綠營高官、綠委，有哪一位的子女就讀各級軍校及擔任常備軍官？不妨說出來讓全民追隨。曹興誠這個變色龍花了二千萬，加上文化部七千多萬、國發基金四千多萬等共二點三億，拍了「零日攻擊」，宣稱台灣有許多在地的老共同路人和第五縱隊。如果這是真的，應該把他們都抓起來，而且第一個要抓的就是陳水扁，因為他妖言惑眾，宣傳台獨無望。

賴清德的台獨前輩陳水扁早就公開說，台灣獨立做不到！就是做不到！賴清德做不到台獨，卻嚴重分裂台灣社會。古人言做一任官，至少要造福一方，大半的縣市長，因較接地氣，多半如此，但是部會首長，多在奉迎拍馬謀私利。賴清德及綠黨對不婚、不生、不養到不活，有做任何事嗎？有任何改善嗎？有不再惡化嗎？只有從雞蛋、疫苗、快篩、光電撈到好處。他及綠委才是習大大在地協力者，意圖消滅中華民國。（作者為前衛生署長）

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