辛翠玲／川普2.0：雅爾達模式再現？

辛翠玲 川普第二任期至今雖僅一個月，但其政策已有明顯走向，不僅徹底改造美國內政，更直接改變國際布局：不掩飾染指加拿大、加薩走廊、格陵蘭的意圖；美國副總統公開高調指責歐洲盟友，在聯合國與歐盟公開決裂；川普團隊要求烏克蘭割地賠款，逼迫其交出稀土開採權。此外川普多次表態欲推動與普亭、習近平的三巨頭峰會等。上述種種顯示：川普政府正試圖摒棄二戰後的多邊合作模式，轉向以強權博弈為基礎的國際秩序重構。八十年前雅爾達密約中，大國聯手、分割勢力範圍的歷史不無可能再現。

此以大國政治為核心的「新雅爾達模式」如果成形，有以下特點：

一、治理核心：限美、俄、中三大強權，印度等崛起大國也只能扮演次要角色。歐盟因軍事整合不足，外交政策缺乏一致性，難以坐上川普的談判桌。

二、國家利益優先：傳統上美國強調的民主、人權、法治等價值理念，以及盟友體系，在國家安全和經濟利益考量下可能被降格處理，務實利益成為優先。

三、中小國家自主空間壓縮：類似雅爾達會議的大國分割模式，將致中小國家主權與戰略選擇受限。

四、和平：所謂和平，實為大國間勢力範圍交換，犧牲弱勢國家的自主權與長遠發展。

如果這種新型國際秩序確立，全球局勢將出現三大變化：

第一、美、俄、中三國關係重組為複雜動態競合模式：三強在經貿、科技、軍事和能源領域既合作也競爭。在氣候、核不擴散等領域可能達成階段性共識，但戰略資源控制權等方面，存在高度衝突風險。

第二、傳統同盟體系重構：以意識形態為基礎的同盟關係將被更務實的利益計算取代。美國傳統盟友將不得不尋求更靈活的平衡策略。原本對立的國家可能因特定議題而暫時聯盟，國際關係網絡多變。

第三、地緣政治價值重新評估：過去的戰略要地若不符合三強新需求，可能迅速邊緣化；反之，具有關鍵資源或位置優勢的區域，即便過去不被重視，也可能成為大國談判的籌碼。

對台灣而言，如國際秩序走向新雅爾達模式，挑戰嚴峻。首先，美國的安全承諾可能面臨調整；在大國博弈下，台灣戰略價值被重新評估。若美中達成權力分配協議，不排除美國改變對台政策。其次，台灣在第一島鏈的戰略地位意義未必穩固。傳統上，台灣被視為遏制中國擴張的關鍵節點，但在新秩序下，這一角色可能被重新評估。特別是美中若就亞太地區達成勢力範圍協議，台灣的地緣政治價值改寫。

然而，「新雅爾達模式」能否形成，仍有諸多變數。一方面，中、俄兩國對川普的態度尚未完全明朗。美中俄三國間的互動仍有待觀察。另一方面，美國國內對川普外交政策的制約也是另一可能影響。尤其在涉及長期盟友關係和核心價值的議題上，美國國內是否反彈，是重要變因。此外，各國對美國單邊主義的反應也將影響此一模式的發展。從亞太到歐洲，從中東到拉美，固然有些國家與美國協商求自保，但亦有國家可能集體抵抗大國分割世界的趨勢。

在充滿變數的國際格局中，世界將走向三強主導的「新雅爾達模式」，還是較具包容性的多邊體系，將深刻影響每個國家，包括台灣在內的命運。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）