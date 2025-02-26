楊渡／賴清德將是「台灣的澤倫斯基」？

烏克蘭走到今天這地步，全世界最驚心動魄的人，除了澤倫斯基，應該就是賴清德了。因為，他彷彿看到自己的明天。以前民進黨喜歡說「今日烏克蘭，明日台灣」，恐嚇老百姓會被中共入侵。但今天烏克蘭的處境，澤淪斯基被美國出賣的慘境，卻反而給了賴清德最好的借鏡。

直白的說，賴清德已經站在戰爭的邊緣上。再前進一步，就是澤倫斯基的下場，出賣台灣，遺臭萬年。然而至少現在還有些轉圜的可能，或許該好好思考對策。

全世界都知道的事實是：川普結束俄烏戰爭，回頭就是對付中國。而中國的軟肋，就是台灣。因此，川普早晚會逼著台灣去對付中國。至於逼的方法，全世界都知道：台灣宣布獨立，跨過紅線，逼中共出手。這一點，美國早已預埋了伏筆。所以在總統大選中，美國支持賴清德，賴清德也高喊不能「疑美」，而副手也由美國中意的蕭美琴擔任。美國民主黨想挑起兩岸戰爭的陽謀，連習近平都心知肚明，擺明「不會中了美國的陷阱」。所以中美台都不必再裝蒜了。

現在的問題是，當時美國押注賴清德這個「務實的台獨工作者」，本不存什麼好心，只是俄烏戰爭打得正熱，無暇分一隻手來打台灣牌，先埋一顆棋子。現在俄烏戰爭一旦結束，台灣牌就躍躍欲試了。

但烏克蘭已經給出了答案。美國就是「先誘後賣」，賣到連烏克蘭子孫的國土資源都榨光。賴清德如果不想變成歷史罪人，台灣青年也不想變成砲灰，那只有一個辦法，想盡辦法不要演變成戰爭。澤倫斯基可能有把柄在美國政府手上，這把柄一旦露出，他的政治生命會結束，只好言聽計從，乖乖聽指令，如同一隻搖尾乞憐的小狗。賴清德是不是也一樣呢？美國一旦下令要挑動兩岸戰火，賴清德有抗拒的本錢和能力嗎？特別是台灣向美國採購的許多飛彈按扭，事實上控制在美國手上，台灣有多少自主權？

準此以觀，如果美國回頭要打台灣牌，賴清德還有沒有別的牌可以打？有沒有可能為台灣留一點迴旋餘地？

依台灣的五權憲法，行政、監察、司法、考試四院都握在民進黨手中，賴清德無可迴避，唯一的機會是國會。當美國要逼著賴清德去跟中國對抗時，至少，國會的反對，可以讓賴清德留一點緩衝空間。

講得直白一點，在野黨居多數的國會是賴清德唯一可以運用的籌碼。以在野黨的反對，或者國會無法控制，民意壓力太大，去抵擋美國的施壓，這可是民主國家最常用的手法。因此，賴清德要懂得善用國會的在野黨，建立良好合作關係，扮演黑臉白臉，共同為台灣生存留一點免於戰火的餘地。

但如果賴清德繼續搞罷免下去，那就是悲劇了。若大罷免成功了，民進黨再補選成功變多數，那美國壓力一來，就再無推托理由。台灣被推上戰場，賴清德將輸到變台灣的澤倫斯基。而如果罷免不成功，賴清德一樣被在野黨打敗成輸家。這一盤大罷免的棋，怎麼看，賴清德都是輸家。

這種註定是輸的大局，賴清德如果要繼續賭下去，那就只能說：天佑台灣，讓大罷免大敗，或許還能挽救台灣了。（作者為作家）