快訊

烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

聽新聞
0:00 / 0:00

陳立恆／當人類創造了「類人」 然後呢？

聯合報／ 陳立恆

「在考慮到全方位的國際合作框架的同時，確保人工智能開放、包容、透明、道德、安全、可靠和值得信賴」，這是在巴黎大皇宮落幕的人工智能行動峰會會後宣言中，我認為最符合全體人類福祉的峰會精神之一。

一如周知，這項宣言並沒有獲得掌握全球絕對科技資源的美國認可背書，有別於為峰會開場的ＡＩ教母李飛飛所倡議一個以人為本的ＡＩ未來（Human-centered AI），美國副總統范斯則非常明確地表達了美國追求的是一個以美國為優先的ＡＩ未來（America-centered AI）。

我不知道范斯與川普政府裡另一位靈魂人物馬斯克的交情如何，但我覺得范斯在捍衛以美國優先的ＡＩ未來之前，可能需要先從馬斯克那裡了解一下，日新月異的ＡＩ可不是什麼用關稅、金融或是武器能夠輕易操控的對象。

從ChatGPT橫空出世、DeepSeek加入戰局到萬眾期盼的Grok 3，ＡＩ正在以光速增長的勢態不斷進化，以去年十月的諾貝爾獎為例，其中化學獎與物理學獎無獨有偶地都頒發給了ＡＩ相關的科學家。

化學獎得主哈薩比斯是少年得志的DeepMind共同創辦人，其開發的AlphaGo擊敗了所有頂尖的人類棋手，他一面帶領Google踏入新的ＡＩ世代，一面領導DeepMind團隊跨界開發AlphaFold，在蛋白質結構預測領域取得驚人成果，該成果將大幅加速生物醫藥研發，或許也將大幅延長人類壽命。

相比之下，得到物理學獎的辛頓則是在ＡＩ神經網路和深度學習的角落裡默默耕耘將近半世紀，才在近幾年一舉成名天下知，他的知名來自於他既是「ＡＩ教父」又是「ＡＩ末日論者」。辛頓不只一次公開表達他對ＡＩ研發的後悔與憂心，更倡議加強全球ＡＩ安全監控並列管大型模型、強制企業在大型模型的安全研究上投入固定預算並為之負責、推動設立危險事件的通報機制並保護吹哨人、簽署國際條約以禁止ＡＩ軍事機器人等。

我看到去年底在諾貝爾圓桌會議上，同藉ＡＩ科技而榮膺桂冠的哈薩比斯與辛頓對面而座，前者意氣風發且言談侃侃、後者簡斂端直且語帶遲疑，因為相較於其他人對於ＡＩ前景的樂觀，沒人比辛頓更清楚，一個掌握了神經網路和深度學習的ＡＩ，極有可能長成一個人類不可想像的數位怪物。

近年來，我們在公司內部也進行過一些ＡＩ相關的技術探索，對於ＡＩ未來，我和辛頓教授的想法更為接近，前兩年我曾想以協會名義請他來台演講，但因某些客觀條件未能成局，如今想來萬分扼腕。在我看來，無論是以我為尊的美國、急於追趕的大陸、害怕被邊緣化的歐洲，甚至是自認為全球座上賓實則為大國桌上菜的台灣，其實大家都在同一條船上，每一個政府與學者們對於ＡＩ監管與安全的態度，將直接決定這條搭載全體人類命運的船，會是一四九二年發現新大陸的聖塔瑪莉亞，還是一九一二年沉進大西洋的鐵達尼。

今天的人類以自己的大腦創造了ＡＩ，ＡＩ形同「類人」（Quasi-human），如同在創世紀裡神以自己的形象創造了人類，但創造了人類，神還是神，創造了「類人」，人還是人。可怕的是，多數自以為是的政府與學者們，以為創造出「類人」就可以擁有神支配人類的力量。我只能說，神給人類的終極考驗恐怕才剛剛開始。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）

美國 范斯 馬斯克

延伸閱讀

腦機接口賽道熱！陸企自信：多項技術已超過馬斯克Neuralink

保守派政治行動大會上民調 力挺范斯2028接班川普

烏克蘭：明天俄烏戰3周年與美簽礦產協議 馬斯克否認用星鏈逼烏就範

想讓妳再懷孕！馬斯克鹹濕私訊遭公開 網紅生子提告驗DNA

相關新聞

陳立恆／當人類創造了「類人」 然後呢？

「在考慮到全方位的國際合作框架的同時，確保人工智能開放、包容、透明、道德、安全、可靠和值得信賴」，這是在巴黎大皇宮落幕的...

盛治仁／實踐核心價值 齊力度過旅宿難關

新聞報導，近來旅宿業面臨營收下滑困境，恐出現歇業潮。其實自疫情後，不在觀光產業的朋友們碰面時，多很自然地推論現在生意應該...

闕志克／台積電如何因應川普式長臂治理

川普對台灣搶走美國先進半導體製造產業耿耿於懷，並以對台灣進口的半導體產品課取百分之百關稅為威脅，要求台灣半導體製造業尤其...

方祖涵／從敬陪末座到暢銷榜首

吉姆．墨菲曾是芝加哥小熊隊選手，守備位置是外野。雖然在選秀算是中段班，可是在短暫職業生涯中，上壘率不到三成，只在小聯盟底...

陳力俊／世界變局中重看「1984」

「一九八四」是英國作家喬治．歐威爾創作的一部反烏托邦小說，出版於一九四九年，試圖想像如果共產主義在英語國家執政後的恐怖統...

廖達琪／台灣成為美國一州？

台灣民間早有一些推動台灣成為美國第五十一州的組織，但多成為談資笑料，美國在台協會也知道，聊起時，大家莞爾，心照不宣：哪有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。