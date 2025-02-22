闕志克／台積電如何因應川普式長臂治理

川普對台灣搶走美國先進半導體製造產業耿耿於懷，並以對台灣進口的半導體產品課取百分之百關稅為威脅，要求台灣半導體製造業尤其是台積電，增加赴美設廠的投資。如此赤裸裸地以關稅進逼，對台積電的實質威脅其實不大，主因是台積電先進製程產出的晶片，絕大部分都是銷往開發中國家系統組裝廠，美國政府能對這些晶片課以關稅的機會很少，此之所以蘋果和輝達對川普這項政策宣示，沒有什麼評論或反彈。

其次，即便美國政府橫了心對進口系統產品所含的台積電晶片都課關稅，還是很難威脅到台積電，因為其先進製程的顧客如蘋果和輝達，沒有其他能提供高端晶片生產服務的選擇。所以提高關稅，還是很難迫使台積電降價，徒然增加這些顧客的成本及相關終端產品的售價而已。實際上，關稅一上調，立刻將讓台積電美國廠的產能變得奇貨可居，反可能給了台積電漲價的空間。

川普政府最根本目的，是在其國內生產美國所需的大部分先進晶片。要實現這個目標，它可以透過威脅利誘，促使台積電在美國建造更多的晶圓廠，或想方設法協助英特爾長成可以平視台積電的競爭對手。

讓台積電就範，最極端的手段就是以國安為名，強迫台積電將其鳳凰城廠賣給英特爾。這樣的想法並不離譜，因為拜登政府就是這樣脅迫抖音；川普政府也是以國安考量，意圖染指格陵蘭。然而，即使取得了這些廠的控制權，英特爾是否能交出同樣的經營績效，或幾年後是否在先進製程開發上會無以為繼，都在未定之天。

更釜底抽薪的做法是說服台積電股東，將台積電變成美國公司。彭博社去年報導，台積電在台灣股市流通的股票，七成四屬於外國投資人；如果美國政府有辦法找到這些投資人，並說服他們重組高階管理團隊和公司治理結構，就能把台積電變成美國公司，進而巨幅擴大在美國建廠的投資。但經過如此劇烈的公司改組後，必然會造成大量人才出走，新公司能否長久維持原台積電的業務成績，是個很大的問號。

川普政府最新的主意，是將英特爾的晶圓製造服務（ＩＦＳ）單位分拆出來組成新公司，然後要求台積電以技術入股成為大股東，但不得插手日常營運。對於這樣的提議，上策是一口拒絕；如果情勢所逼被迫點頭，則應積極因應，力圖將此危機翻轉成擴大地盤的契機。

既然川普禁止外國公司介入新ＩＦＳ的營運，台積電應順勢將技術貢獻限制在量產型的先進製程，但絕不擴及其他護城河，如經年累積的客戶關係、唇齒相依的供應鏈管理、紀律嚴明的基層營運大軍，及攻無不克的前沿製程研發團隊。因為分拆後，ＩＦＳ的財務資源將比隸屬於英特爾時少很多，加上移轉而來的製程，應該比台積電最先進技術落後至少一個世代，新ＩＦＳ預期仍需煎熬一陣子才會有明顯商務進展，因此在川普2.0任內不太可能變成台積電的主要對手。

去年十月，台積電宣布其鳳凰城廠先進晶片生產良率，已比台灣同級廠高百分之四，意義重大，因為它證明台積電的營運能力，已進化到能夠成本較高、員工紀律較寬鬆的美國廠，產出媲美原廠的尖端製程良率，也大幅提升台積電向全世界擴張建廠的底氣。如果經由這次技術入股成為ＩＦＳ的主要股東，台積電得以就近監控這個潛在對手的製程與業務發展，從而取得未來併購ＩＦＳ的有利位置，不失為壯大版圖的一步棋。（作者為清華大學合聘教授）