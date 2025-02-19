廖達琪／台灣成為美國一州？

台灣民間早有一些推動台灣成為美國第五十一州的組織，但多成為談資笑料，美國在台協會也知道，聊起時，大家莞爾，心照不宣：哪有可能？

不過最近川普大帝劍及履及，雷厲風行地貫徹競選承諾，首先祭出多種關稅措施，不分遠近敵友；作為地理上緊鄰及從未背叛的盟友加拿大，未獲倖免，還首當其衝，被加徵廿五％關稅。大帝似很善意的再提起：他是認真的想納加拿大為美國第五十一州，且是為他們能過更好的日子著想！川普此驚世駭俗，想不費一兵一卒僅憑金錢利益（關稅）談判併購的策略，能否成功拿下加拿大，固是未知，卻開啟了有關台灣如何因應川普利益掛帥、併購偏好的政策想像。「成為美國一州」不僅成為社群媒體話題，且居然被學者謀士列為政策建言的選項之一。那麼，台灣到底可不可能成為美國的一州呢？

筆者認為試著從川普的視角來思考或推論，可能較有討論的價值；因川普至少已點名加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河及加薩走廊四大處，他有併購占領或管理的企圖心。從這四處歸納出一些特質，另從坊間對川普個性風格較有共識的部分來推演對照，應可更準確拿捏川普的領土擴張偏好。川普特色鮮明：商人本色「利字擺中央，道義放兩旁」，自戀霸道好面子，高壓談判嚇對手，愛強權不愛公理，強調常識治國等等；其政策總綱為讓美國再次偉大（MAGA）！筆者試著對照四處之特質，融合成為四項原則，希望能掌握川普評點揀選四處之緣由。

第一是關鍵性資源掌握：天然資源的獲得或持有是強國的不可或缺，尤其較稀缺又關鍵的，如石油及稀土；而加拿大據稱是世界第三大石油儲存國，格陵蘭則以藏有大量未開發的稀土著稱。要再次偉大的美國，一定要確保此資源優勢。

第二是門羅式安全部署：不少國關學者認為川普有些門羅主義的味道，以美洲利益為中心，全面鞏固美國在美洲的獨強地位，也不允許外部來干涉。加拿大緊依美國，國防安全倚重美國，納入版圖似不為過；格陵蘭聯結加拿大，又是海空通衢要道，據稱中、俄均積極經營，美國焉能不警覺防備？要向丹麥買來或共管，對川普只是剛好而已！巴拿馬運河是大西洋與太平洋間最短通路，美國人建好且管理至一九九九年，目前由中港資背景公司接管，而美船隻使用運河頻率最高、繳費最多，又有船隻噸數等數據暴露的安全顧慮，川普甚且說不惜出兵也要拿下！

第三是避戰式開發利益：據聞川普第一任時曾請教前總統卡特治國之道，卡特特別指出少打仗，中國因數十年未介入戰爭而強大，美國卻沒停過，所以彼漲此消。川普對加薩走廊的接管呼籲就有避戰之意，且提出共同開發，除避免以色列跟巴勒斯坦人為此區塊再爭戰，地產商的本能，投資賺大錢的職業慣性也要發揮呀！加拿大併入其實也符合此原則。

第四則是常識性擴大美國：美國現有領土面積約為九八三萬平方公里，世界第三大，第一為俄羅斯一七一○萬，第二是加拿大九九八萬；納入加國，面積就有一九八一萬平方公里，立馬打敗俄羅斯；但俄羅斯跨十一個時區，近地球一半；美加合起來不過八時區；如再納入格陵蘭的二一六萬平方公里，面積近二二○○萬，時區則能湊成十一個， 打開地圖看，那才真叫大得過癮！

用這四原則審視台灣，符合哪一項呢？聰明的讀者請自行玩味，台灣可不可能成為美國的一州？即便川普的擴張企圖，令人想像。（作者為中山大學政治研究所榮譽教授）