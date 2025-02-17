李清志／前進大阪世博會的理由

世界博覽會原本是舊時代的盛會，因為在那個資訊傳播不發達的時代，世博會扮演了極為重要的角色。只要去參觀世博會現場，你就可以看到世界各國的展覽，包括最厲害的發明與現代科技；你也可以感受到全球的脈動，見到世界各國的特色與人種，可以說「去了世博會，等於去了全世界」。

隨著全球資訊的快速傳播，世界各地發生的事情以及最新資訊、科技，所有人窩在家裡，手握一支手機，幾乎都可以掌握了解，真正實現了「秀才不出門，能知天下事」的理想；人們不再需要為了了解世界，飄洋過海去參加世博會，因此世博會逐漸失去重要性。

一九七○年代的大阪世博會（Expo1970）是亞洲首次舉辦的世界博覽會，被認為是戰後最成功的一次，那次博覽會由日本建築師丹下健三，帶領他的兩個學生磯崎新與黑川紀章共同規畫整個會場，再加上藝術家岡本太郎的巨大怪物作品／太陽塔，吸引了七十七個國家參展，許多國家館成為當時最具前衛性的建築實驗場，也成為當時全球矚目的焦點。

那次大阪世博會非常具有預言性與啟發性，世博會主題為「人類的進步與和諧」，強調科技對未來社會的影響。展覽中出現許多劃時代的科技，包括日本代謝派（Metabolism）的膠囊建築，和類似今日手機的無線電話、彩色影像電話、自動洗澡機、磁浮列車技術等等。

有趣的是，當年還有中華民國館，是一棟非常具有現代感的建築，由知名華裔建築師貝聿銘設計，建築前還設置了雕塑家楊英風的作品「鳳凰來儀」。當年我們不僅在世博會有場館，甚至還派出北一女樂儀隊到現場，在太陽塔下的廣場表演，相信當年有幸參與的「小綠綠」們，在她們的記憶中，一定無法忘卻當年在世博會見到巨大太陽塔的興奮與驚奇！

可惜，當年博覽會這些科幻奇特的建築，後來都變成了廢墟，最後走上被拆除的命運，印證了建築師磯崎新的名言：「未來的建築就是廢墟，廢墟就是未來的建築。」中華民國館當然也不復存在，只留下岡本太郎創作的太陽塔，成為一九七○大阪世博的重要遺跡。

當年的大阪世博帶給日本人許多啟發，特別是當年成長的小孩們，其中一個就是現在日本當紅的藝術家矢延憲司，他去年才創作了「Big Cat Bang」作品，就是向岡本太郎的太陽塔致敬；浦澤直樹的漫畫「二十世紀少年」也是受大阪世博啟發，後來還拍成電影，劇中「朋友黨」的基地就是以太陽塔來改造的。

二○二五年的大阪世博會，主場館則設置在人工島「夢洲」上，由建築師藤本壯介設計，是一座巨大圓環的木造「大屋根」，讓人聯想到京都清水寺大舞台的木造結構，傳承了日本木造建築之美，同時也可以隨時欣賞海洋的自然之美。

今年大阪世博的標誌是一個環狀有眼睛的奇怪有機體，應該是有意跟七〇年代岡本太郎的太陽怪物互別苗頭。這隻奇怪生物凸顯了此次設計的概念「生命的循環」，同時也體現了這次的世博主題「設計閃耀生命光輝的未來社會」。

歷經半個世紀之後，大阪再度舉辦世界博覽會，特別受到大家重視；當年的大阪世博應該很少人參加過（我也沒有機會參加），因為一九七○年代台灣還未開放觀光，只有少數經商的民眾才有機會去參觀。如今大阪再度舉辦世博會，我們終於有機會可以參加；這是一生一次的機會，錯過上次的大阪世博，這次不要錯過！（作者為都市偵探、建築學者）