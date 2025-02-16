王正方／出錢的肯定要出主意

無論是哪個行業，籌募經費永遠是最大的頭疼。

就拿電影這個行業來說，縱使你有驚人出眾的創意，合作無間的團隊，資金不到位一切等於零。天下所有的導演都經歷過「告貸無門、沿門托缽」的煎熬；自比要飯的，乃圈內人長年流行的知心話。大爺賞小錢給乞丐，行善最樂，不問乞丐怎麼花錢；但投資拍電影的金主，出了錢，肯定要出主意。

金主們的主意多：這劇本拍出來絕對賠錢，照我的想法去重寫，某某目前是票房保證，快請他來主演…某某（金主小三）演女配角最合適…導演不對盤，換！金主來現場視察，頤指氣使，頻頻下達命令，若有違逆尊意之處，一怒扣住經費不發。誠惶誠恐、委曲求全、步步退讓，甭搞什麼創作啦，乖乖聽話做個打工仔！

某老友製作倡導社會正義的電視節目，數十年不輟，向各財團文化基金會申請補助是經費主要來源。酒後二人談要飯甘苦，基金會不在乎投資報酬率，較少干涉內容，但規矩多、手續繁瑣，因為他們慈悲助人，身處道德制高點之巔，態度倨傲。老友製作人繼續向某基金會申請經費，遭到嚴厲批評指教，受盡侮辱後要求寫悔過書，一篇自我檢討上繳後，審批今後不再補助。

官方設有發展文化的經費，撥發輔導金，行之有年。用「輔導」二字的意思是：出錢的要教育、指導、輔助你們這批要飯的，競選時自稱「人民公僕」的調調不見了。也罷！這個年頭有錢的是爺爺，沒錢的是孫子；拿了爺爺的錢，孫子垂手候命，爺爺有何指示？（然而爺爺的錢都是眾多孫子們上繳的納稅金）。

古今天下任何執政者都有同樣目的－要永遠執政下去！專制政體直接說白了「文化要為政治服務」。號稱有言論自由的民主制度，其實也絕不容忍掏鈔票「輔導」，產品竟然與鞏固政權的宗旨背道而馳；最好會揣摩上意、阿諛、吹捧當前的意識形態，好好幹活交貨。於是扭曲史實、片面呈現歷史真相、汙衊抗日英雄、歌頌軍國主義者、肯定殖民統治、全力去中國化之類的醜陋作品頻頻出現。不少人看了血壓飆高、氣憤填膺，其實這類東西低劣到不值一笑。曾有一齣舔領導大人的電視連續劇，叫什麼「阿○與阿珍」，早隨風而逝，沒人記得它。

各國政府資助文化事業發展，全球成功的例子不少，在影視產業上，有輝煌成績的當屬韓國。數十年前就實施政府補助拍片，一時韓國各式各樣的影視產品充塞；很多片子並無商業回收或藝術成就，但政府仍堅持系統化的長期規畫、繼續撥款，促成當地影視業一片蓬勃，優秀從業人員多了起來。所謂的「量變導致質變」，影視產品的數量不斷增加，品質自然普遍提升。如今追看韓劇的人數上億，韓國電影屢屢獲國際大獎，風靡全球，經濟效益亦相當可觀，一切皆非偶然。

為政者握著大把人民上繳的白花花銀子，可做很多富國利民的事。身居高位，卻只撥發幾文雖吃不飽、又餓不死的補助金，指導文化人為他們宣導意識形態，大力支持當今政權；這劇本真惡心，應當重寫！（作者為電影導演）