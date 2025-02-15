洪蘭／政府推動認知儲備刻不容緩

在餐會時，有朋友對我笑罵道：「都是你在報上鼓吹老人要學新樂器，現在我樓上那對夫婦一個學鋼琴、一個學小提琴，擾得我晝夜不得安寧，恨不得自己是個聾子。」另一個朋友也接著說：「她還鼓吹老人家去唱歌呢！五音不全的聲音哪裡是歌，簡直是噪音。」看到大家對我群起而攻之，我一方面高興老人去學新知識；一方面又擔心，因為睡眠不好是另一個促成失智的原因。

說起來，政府推動認知儲備的腳步是刻不容緩了！認知儲備就像一個圖書館，書架上有很多書，就算是借出了幾本，仍有很多其他的書可供讀者借閱，使圖書館可以正常運作。台灣現在每五個人中就有一個老人，而台灣的失智率已經高達百分之八，即每一百人中有八個人需要他人照顧，若不預防，以後健保怎麼負擔得起這麼多的慢性病者？

其實大家對失智的風險已有相當的了解，不過挪威公共衛生學院和美國哥倫比亞大學合作的、一個長期追蹤五一八五名老人的研究，還是有一個令人驚奇的發現，原來自己操做家事，竟可以減低三成五的失智風險。

他們發現操做家事動用到很多記憶、注意力和執行功能等前額葉皮質的認知功能，這使得他們大腦中的神經元有更多的突觸連接（這跟記憶有關），正向的神經傳導物質的分泌更多，還會使大腦產生自己衍生的營養因子（ＢＤＮＦ），它會啟動基因，製造更多的ＢＤＮＦ、血清素和蛋白質，這些都跟記憶和學習有關，因此可以延緩老化。這解釋了為什麼《紅樓夢》中，劉姥姥的年歲雖然比賈母大，身子卻比賈母硬朗，因為劉姥姥是莊稼人，每天需勞作。沒有時間學習新樂器的人不必沮喪，平日的勞動也算數的。

研究還發現，工作的性質也會影響失智的機率，從事例行工作不須一直動用大腦者，認知功能下降比從事心智活動者來得快。兩者雖然年齡一樣，但後者的灰質（神經細胞）較多，在工作記憶的認知測驗上多了百分之六。原來每增加一年的教育，可以減少一成一的失智率，受過高等教育的人突觸多、神經連接密、認知儲備多，七十歲不閱讀，不常用大腦的人，被診斷為失智的比率為四成二，比同齡高閱讀能力者多了一成五；而八十歲以上的老人，如果平日有閱讀、下棋、寫信、記日記的習慣，比看電視的老人可以延緩失智五年。

英國還有一個追蹤一一八四名從童年一直到他們六十九歲，定期給他們做認知測驗的研究，結果也發現有學士學位或更高學位的人，比低學歷者在測驗分數上高了一點二二分；而退休後從事六種以上的社交活動，如做志工、上長青學院課程的人，平均分數比只有四個活動的人高了一點五三。另外，吸菸是個損人不利己的行為，ＷＨＯ的報告，一成四的失智由吸菸引起。

希望這些研究，能讓平日不得不親自操作家務的職業婦女們心理平衡些；不喜歡學習的孩子、不愛看書的年輕人，在閱讀時心甘情願些，因為這些都是認知儲備的行為，是為自己好。要知道少年時不流的汗，到老時，會變成淚流出，到時後悔莫及！（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）